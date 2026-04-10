Медицина бессильна: доктор Мясников назвал болезни, которые не лечатсяМедицина бессильна: доктор Мясников назвал болезни, которые не лечатся Проклятие Благовещения 7 апреля: одна ошибка во вторник лишит вас здоровья и денег на целый годПроклятие Благовещения 7 апреля: одна ошибка во вторник лишит вас здоровья и денег на целый год Известная солистка популярной группы чудом выжила в перевернувшемся поезде под УльяновскомИзвестная солистка популярной группы чудом выжила в перевернувшемся поезде под Ульяновском Анфиса Чехова неожиданно покинула Россию: куда уехала звезда Анфиса Чехова неожиданно покинула Россию: куда уехала звезда

16:06"Я постоянно извиняюсь": Долина сделала шокирующее признание после личной трагедии 15:02Хватит выбрасывать деньги в мусор: как оживить укроп и спасти петрушку за копейки 12:57"Самое страшное, что некоторые люди верят в этот спектакль": почему болезнь Лерчек назвали постановкой для суда 11:05"Я в этот дом вкладывала свои деньги": почему Маша Распутина на самом деле осталась у разбитого корыта 09:28"Я думал, мир рушится": кумира миллионов из нашего детства похоронили заживо 00:19Смертные грехи и страшные приметы: как не навлечь на себя беду в Страстную пятницу 10 апреля 20:50В Электростали в 2026 году модернизируют 12,5 км теплосетей и запустят пять новых котельных 18:26Цифровой апокалипсис: почему смартфоны россиян начали массово сходить с ума 16:42"Приняла правильное решение": Лерчек решилась на отчаянный шаг в борьбе со смертельным недугом 15:13"Надо пешочком ходить": Прохор Шаляпин сорвался на полных женщин 14:58"Озон Фармацевтика" заняла первое место в рейтинге лучших фармпроизводителей России 13:10Freedom Holding Corp.: Алматы запускает международный школьный шахматный цикл при поддержке холдинга 13:09Хватит мучиться от бессонницы: семь простых шагов помогут мозгу высыпаться каждую ночь 12:07Афиша мероприятий на апрель-2026: выставки, спектакли и концерты 11:48Собянин: Ежегодно 70% московских врачей повышают квалификацию 11:40Собянин рассказал, как будет работать транспорт в дни пасхальных праздников 11:15Брошенная Пугачева доживает век в одиночестве: муж забрал детей и уехал из Лимасола 09:27Стыд и срам в Чистый четверг: голый Зверев перепугал фанатов непристойным предложением 00:16Нищие и больные: что будет с теми, кто проспит утро 9 апреля и нарушит запреты Чистого четверга 18:02Секрет стройности за копейки: обычная каша из СССР заставляет лишние килограммы уйти навсегда 16:16Пугачева избавляется от последнего имущества в Москве: цена поражает 14:39Золотой дождь из ниоткуда: названы пять знаков зодиака, которые сказочно разбогатеют весной 2026 года 12:57"Дибров побрезговал": Наталья Штурм жестко приложила дочь Даны Борисовой 10:55Омоложение на плаценте рожениц – вот на что Рената Литвинова тайно тратит миллионы в Москве 09:54Человечество на грани: названо количество людей, которое Земля сможет прокормить без катастрофы 00:32Тень Иуды над каждым домом: как один неосторожный жест в Великую среду 8 апреля лишит вас защиты и покоя на целый год 18:58Эта ошибка во время сна может привести к фатальным последствиям 17:18"Как будто ты идешь в музей": Карина Истомина раскрыла интимные подробности жизни с Федором Смоловым 16:16Чат-бот "Денис" помог жителям Подмосковья записаться к врачу более 600 тыс. раз 16:13"Стал посмешищем": Роза Сябитова жестко высказалась о позоре Дмитрия Диброва 14:31Бетон вместо сада, бытовые ножи вместо шпаг: Олег Долин превратил "Ромео и Джульетту" в страшную драму о современной жестокости 12:54Экстренная госпитализация в Беверли-Хиллз: что на самом деле случилось с молодой женой Александра Цекало 11:03Шанс выжить вырос в разы: в России начали бесплатно колоть уникальные онковакцины по полису ОМС 09:27Отчаявшаяся Лариса Долина решилась на радикальную смену профессии 00:25Проклятие Благовещения 7 апреля: одна ошибка во вторник лишит вас здоровья и денег на целый год 21:52В Подмосковье в 2026 году благоустроят более 70 общественных пространств 19:04"Мама что, умирает?": Артем Чекалин не смог сдержать слез из-за страшного вопроса дочери о Лерчек 17:52Медицина бессильна: доктор Мясников назвал болезни, которые не лечатся 16:04Подставили: раскрыта тайная слабость находящегося в отпуске Сергея Лазарева 14:25Ксения Бородина оказалась в эпицентре катастрофы в Дагестане: Все в шоке 12:49Скрывать больше невозможно: в семье Ольги Бузовой случилось долгожданное чудо 10:55Звезды вынесли приговор: что нужно сделать каждому знаку зодиака в апреле 2026, чтобы не упустить свой шанс 09:48Лерчек в парике разрыдалась с ребенком на руках: что она сказала 00:45Великий понедельник или проклятие смоковницы: почему 6 апреля ваша лень может лишить вас удачи на весь год 19:21Лихачев: "Росатом" подвёл итоги AtomSkills-2026 – главные новости 18:29К таким людям никогда не придет богатство – об этом говорил еще Бенджамин Франклин 15:18Лечение за ноль рублей: как заставить частную клинику принять вас бесплатно по полису 12:27Голова в тисках: почему эта привычка часто доводит до мигрени 05:40Вернется сторицей: что категорически нельзя делать в Вербное воскресенье, 5 апреля 22:26Куда сходить в Москве: афиша главных событий апреля
"Я постоянно извиняюсь": Долина сделала шокирующее признание после личной трагедии
Сцена – она и спасет от всего плохого.

В новом московском театре "Неформат" прошла громкая премьера спектакля "Мечты Фемиды". Одну из главных ролей получила легенда эстрады Лариса Долина. Выбор образа кажется иронией судьбы, ведь певица играет адвоката. Учитывая, сколько времени ей пришлось провести в общении с настоящими юристами из-за потери элитной квартиры, вжиться в роль защитницы было не так уж трудно. Но для народной артистки это не просто работа, а способ не сойти с ума после всех жизненных неурядиц.

Сцена — она и спасет от всего плохого, признается певица за чашкой крепкого кофе, сообщает Клео.ру. В этот театральный проект она попала по приглашению Михаила Барщевского. Сама Долина называет это предложение абсолютной авантюрой, на которую она согласилась с радостью. Роль адвоката Нины стала для нее очень близкой по характеру. По сюжету ее героиня постоянно успокаивает свою подругу, роль которой исполнила Наталья Бочкарева. Самой Ларисе Александровне в последние месяцы тоже пришлось искать в себе силы, чтобы сохранять спокойствие и вселять надежду в близких. Долина отмечает, что с Бочкаревой у них сложился идеальный тандем — на сцене никто не пытается перетянуть одеяло на себя.

Многие привыкли видеть Долину исключительно на эстраде, но в театре она работает уже пять лет. Статус большой звезды не помог ей сразу стать своей среди драматических артистов. Напротив, долгое время певица ощущала себя крайне неуютно на легендарных подмостках Таганки.

"Признаться, я постоянно чувствовала себя изгоем. Было такое ощущение, что я постоянно извиняюсь за то, что нахожусь среди таких профессионалов", — честно говорит артистка.

Этот страх присутствует до сих пор, но она научилась с ним справляться. Она уверена, что и песня, и роль — это прежде всего смысл, который нужно донести до зрителя, а не просто техника.

Сегодня театр занимает в ее жизни огромное место. Ради выхода на подмостки она готова отменять концерты и полностью перекраивать свой и без того чудовищный график. Самый важный вопрос сегодня — как она находит силы жить после грандиозного скандала с мошенниками. Долина не скрывает, что это был самый страшный период в ее жизни. Но она смогла перевернуть страницу и начать все с чистого листа.

"Я всех простила – перед своей совестью чиста", — заявляет она.

Певица верит, что это испытание было дано ей, чтобы по-другому взглянуть на мир и людей вокруг. Сейчас она активно готовит новый клип, записывает альбом и утверждает, что абсолютно счастлива, несмотря на все пережитые бури. Она просто идет дальше, оставив весь негатив за дверями театра.

10 апреля 2026, 16:06
Лариса Долина. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Клео.ру• Требует проверки

Отчаявшаяся Лариса Долина решилась на радикальную смену профессии
Лариса Александровна Долина эстрадная певица

Хватит выбрасывать деньги в мусор: как оживить укроп и спасти петрушку за копейки

Если подобрать подходящий способ под конкретный вид зелени – она спокойно проживет неделю и дольше, сохранит вкус и не превратится в отходы через пару дней. Купили на рынке идеальный пучок укропа, а через три дня достали из холодильника склизкую массу? Знакомая история.

"Самое страшное, что некоторые люди верят в этот спектакль": почему болезнь Лерчек назвали постановкой для суда

Многие подписчики уверены, что рак четвертой стадии у блогера Валерии Чекалиной – это лишь попытка избежать реального срока. Новость о четвертой стадии рака у блогера Лерчек вызвала в интернете не только сочувствие, но и волну жесткого скепсиса.

"Я в этот дом вкладывала свои деньги": почему Маша Распутина на самом деле осталась у разбитого корыта

Певица Маша Распутина рискует остаться без жилья из-за того, что годами обустраивала особняк, который ей юридически не принадлежит. История с четырехэтажным замком на Рублевке принимает по-настоящему скверный оборот.

"Я думал, мир рушится": кумира миллионов из нашего детства похоронили заживо

Знаменитого артиста похоронили раньше времени из-за нелепой ошибки журналистов. Новости о смерти легендарных актеров всегда вызывают шок.

Смертные грехи и страшные приметы: как не навлечь на себя беду в Страстную пятницу 10 апреля

Страстная пятница – самый скорбный и строгий день в году для всех верующих. Сегодня православный мир замер в ожидании великого праздника, но перед этим нужно пройти через самое тяжелое испытание.

09/04ЧтвНищие и больные: что будет с теми, кто проспит утро 9 апреля и нарушит запреты Чистого четверга 09/04ЧтвБрошенная Пугачева доживает век в одиночестве: муж забрал детей и уехал из Лимасола 08/04СрдСекрет стройности за копейки: обычная каша из СССР заставляет лишние килограммы уйти навсегда 10/04ПтнСмертные грехи и страшные приметы: как не навлечь на себя беду в Страстную пятницу 10 апреля 09/04ЧтвХватит мучиться от бессонницы: семь простых шагов помогут мозгу высыпаться каждую ночь 09/04Чтв"Надо пешочком ходить": Прохор Шаляпин сорвался на полных женщин