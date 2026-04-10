"Я постоянно извиняюсь": Долина сделала шокирующее признание после личной трагедии

Сцена – она и спасет от всего плохого.



В новом московском театре "Неформат" прошла громкая премьера спектакля "Мечты Фемиды". Одну из главных ролей получила легенда эстрады Лариса Долина. Выбор образа кажется иронией судьбы, ведь певица играет адвоката. Учитывая, сколько времени ей пришлось провести в общении с настоящими юристами из-за потери элитной квартиры, вжиться в роль защитницы было не так уж трудно. Но для народной артистки это не просто работа, а способ не сойти с ума после всех жизненных неурядиц.

Сцена — она и спасет от всего плохого, признается певица за чашкой крепкого кофе, сообщает Клео.ру. В этот театральный проект она попала по приглашению Михаила Барщевского. Сама Долина называет это предложение абсолютной авантюрой, на которую она согласилась с радостью. Роль адвоката Нины стала для нее очень близкой по характеру. По сюжету ее героиня постоянно успокаивает свою подругу, роль которой исполнила Наталья Бочкарева. Самой Ларисе Александровне в последние месяцы тоже пришлось искать в себе силы, чтобы сохранять спокойствие и вселять надежду в близких. Долина отмечает, что с Бочкаревой у них сложился идеальный тандем — на сцене никто не пытается перетянуть одеяло на себя.

Многие привыкли видеть Долину исключительно на эстраде, но в театре она работает уже пять лет. Статус большой звезды не помог ей сразу стать своей среди драматических артистов. Напротив, долгое время певица ощущала себя крайне неуютно на легендарных подмостках Таганки.

"Признаться, я постоянно чувствовала себя изгоем. Было такое ощущение, что я постоянно извиняюсь за то, что нахожусь среди таких профессионалов", — честно говорит артистка.

Этот страх присутствует до сих пор, но она научилась с ним справляться. Она уверена, что и песня, и роль — это прежде всего смысл, который нужно донести до зрителя, а не просто техника.

Сегодня театр занимает в ее жизни огромное место. Ради выхода на подмостки она готова отменять концерты и полностью перекраивать свой и без того чудовищный график. Самый важный вопрос сегодня — как она находит силы жить после грандиозного скандала с мошенниками. Долина не скрывает, что это был самый страшный период в ее жизни. Но она смогла перевернуть страницу и начать все с чистого листа.

"Я всех простила – перед своей совестью чиста", — заявляет она.

Певица верит, что это испытание было дано ей, чтобы по-другому взглянуть на мир и людей вокруг. Сейчас она активно готовит новый клип, записывает альбом и утверждает, что абсолютно счастлива, несмотря на все пережитые бури. Она просто идет дальше, оставив весь негатив за дверями театра.