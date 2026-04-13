День Ипатия Чудотворца: как 13 апреля смыть все болезни

Этот понедельник в народе называют Поливальным, и у него есть свои суровые правила.



Пасха прошла, но праздник продолжается. Наступила Светлая седмица — время, когда верующие радуются воскресению Христа и отдыхают от тяжелых трудов. 13 апреля в этом году выпадает на первый день после Пасхи. В народном календаре этот день отмечен особыми традициями. Старики называли его Поливальным понедельником или днем Ипатия Чудотворца. Раньше верили, что вода в это время приобретает магическую силу и может смыть любые болезни.

Этот понедельник в народе называют Поливальным, и у него есть свои суровые правила. Главная забава дня — обливание водой. Если на улице вас внезапно окатили из ведра или брызнули в лицо, обижаться нельзя. Напротив, это считается добрым знаком. Парни обычно обливали девушек, которые им нравятся, а те в ответ дарили крашеные яйца. Считалось, что если девушка осталась сухой в этот день, то замуж она в ближайшее время не выйдет. Вода должна быть холодной, чтобы "разбудить" организм и защитить его от сглаза и порчи на весь будущий год.

Кроме водных процедур, 13 апреля чтят память святого Ипатия. В народе его считали лекарем и заступником женщин. Ему молились о прибавлении в семействе и об исцелении от бесплодия. Также верили, что Ипатий помогает остановить кровотечение и лечит самые тяжелые недуги. Женщины, которые долго не могли забеременеть, в этот день старались сделать как можно больше добрых дел и обязательно посещали храм.

Еще одна важная традиция дня связана с огнем. В старину 13 апреля устраивали большие костры, в которых сжигали старые и ненужные вещи. Люди верили, что вместе с дымом из дома уходят все беды, нищета и семейные ссоры. Это был своеобразный обряд очищения пространства. Считалось, что если выкинуть в этот день старую обувь или одежду, то скоро появится возможность купить обновку.

Запретов на 13 апреля тоже хватало. Главный из них — нельзя заниматься тяжелой физической работой. Весь понедельник должен пройти в праздности и радости. Те, кто затеет ремонт или генеральную уборку, рискуют навлечь на себя череду мелких неудач. Также категорически запрещалось шить и вязать — можно "зашить" свое счастье. Нельзя было и грустить, плакать или вспоминать старые обиды. Светлая неделя требует светлых мыслей.

По погоде в этот день судили о том, каким будет лето. Если утро выдалось ясным и солнечным, то и летние месяцы будут жаркими. А вот если пошел дождь, то готовьтесь к сырому и холодному лету. Если же птицы, вернувшиеся из теплых краев, сидят на ветках нахохлившись, то тепло придет еще нескоро. Главное в этот день — сохранять хорошее настроение и не скупиться на угощения для гостей, тогда и в доме всегда будет достаток.