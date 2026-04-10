"Самое страшное, что некоторые люди верят в этот спектакль": почему болезнь Лерчек назвали постановкой для суда

Многие подписчики уверены, что рак четвертой стадии у блогера Валерии Чекалиной – это лишь попытка избежать реального срока.



Новость о четвертой стадии рака у блогера Лерчек вызвала в интернете не только сочувствие, но и волну жесткого скепсиса. Валерия Чекалина, которой всего 33 года, столкнулась со смертельным диагнозом после появления на свет четвертого ребенка. Врачи обнаружили у нее опухоль в желудке, когда стадия была уже крайне запущенной. Сейчас она лечится в знаменитом онкоцентре имени Блохина, а эксперты дают пугающие прогнозы.

Онколог Владимир Ивашков пояснил журналистам, что шансы на спасение при таком диагнозе минимальны. При четвертой стадии пятилетняя выживаемость составляет менее 5%. Врач отметил, что рак мог спровоцировать сильный стресс из-за судов и обысков, которые преследуют семью Чекалиных в последнее время. Также он упомянул бактерию хеликобактер, которую можно подцепить даже из плохо помытой тарелки в кафе. Но публика не спешит сопереживать многодетной матери. Многие подписчики уверены, что рак четвертой стадии у блогера Валерии Чекалиной — это лишь попытка избежать реального срока.

Люди в комментариях буквально взорвались от негодования. Основная претензия — то, как выглядит и ведет себя "смертельно больная" Валерия.

"Очередной сценарий. Слушайте, ну это перебор уже. Что она показывает себя несчастную плачущую? При 4 стадии люди немощные лежат", — возмущается один из пользователей.

Зрителей смущает, что Лерчек продолжает записывать яркие ролики, заниматься новыми бизнес-проектами и активно участвовать в судебных баталиях.

"Ну не выглядят так люди на этой стадии, у них только кожа и кости остаются, а у Лерчек щеки в камеру не помещаются", — пишут скептики.

Для многих эта история кажется продолжением затянувшегося сериала. Люди помнят, как Валерия забеременела в разгар уголовного преследования, и тогда это тоже называли способом смягчить приговор.

"Самое страшное, что некоторые люди верят в этот спектакль", — гласит один из самых популярных комментариев под новостью.

Публика устала от того, что блогеры превращают свою жизнь, а теперь и болезни, в бесконечный контент ради охватов и жалости судей.

Некоторые комментаторы высказываются еще резче, считая, что Чекалина просто заигралась. "Доктор, вы удивитесь — она с четвертой стадии скоро выздоровеет, она уже энергичная как конь", — иронизируют подписчики. Люди не верят, что при таком диагнозе можно готовить новые запуски продуктов и скандалить в прямых эфирах. "Все в руках божьих — лучше бы молилась, а не видосики снимала каждый день", — советуют Валерии в сети.

Конечно, есть и те, кто искренне переживает за Лерчек. Ведь если диагноз настоящий, то ситуация действительно катастрофическая. "Сказ о том, как человека утюкали из-за денег", — сокрушаются сторонники Валерии. Они надеются, что Чекалина попадет в те самые 5% выживших и сможет воспитать своих детей.