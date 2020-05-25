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Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 26 мая 2020 года

Гороскоп на сегодня, 26 мая 2020 года

Фото: pixabay.com
Тельцы обретут равновесие, Львы будут видеть мир сквозь розовые очки, а Водолеям не стоит рубить с плеча. О том, что говорят звезды, вы можете узнать из нашего свежего гороскопа на сегодня.
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Овен

Сегодня пришло время устроить инвентаризацию своим мечтам и целям. Возможно, в последнее время вы пренебрегали своими истинными желаниями. Возможно, вещи, над которыми вы работали, не оправдали себя так, как вы надеялись. Возможно, что-то, чего вам когда-то очень хотелось, не прошло испытание временем – и теперь это прошлое, которое необходимо просто оставить позади, и сменить вектор. Гороскоп говорит, хорошая новость заключается в том, что начиная со вторника, 26 мая, вы можете начать вносить позитивные изменения в эту картину. Как только вы возьмете под контроль свои мечты, так сказать, обновите "карту", вы обнаружите, что снова готовы и хотите двигаться вперед.

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Телец

Если в последнее время случались вещи, которые в вашу жизнь вносили дисбаланс и сомнения, то сегодня, скорее всего, наступит точка, когда они должны начать возвращаться к равновесию. Но стоит понимать, что это произойдет не в один миг по щелчку пальцев. Маятнику может потребоваться некоторое время, чтобы вернуться к своей оптимальной точке. Но то, что этот сдвиг происходит вообще – уже само по себе хорошая новость. Гороскоп говорит, изменения будут постепенными, но вы находитесь в ключевой точке, в которой коридор ваших возможностей расширяется.

Близнецы

Сегодня, будет некоторая пауза. Гороскоп говорит, что именно от вас зависит, что это будет: затишье перед бурей, или момент накопления сил перед успешным рывком. Сдвиг, который происходит внутри вас в этот вторник, 26 мая, весьма глубок. Расставьте приоритеты, подсчитайте ресурсы в наличии, запаситесь энергией и уверенностью в себе. Именно тогда можно рассчитывать на благополучный исход. Несмотря на то, что вы можете не заметить наступающих перемен сразу, помните – дорога в далекие земли состоит из множество размеренных шагов.

Рак

У вас сегодня будет весьма хороший день, который можно посвятить самообразованию, культурному общению и творчеству. Смело расширяйте свои горизонты, поймайте игровое и исследовательское поведение. Это будет не только полезно в плане личностного роста, но и весьма приятно само по себе. Гороскоп говорит, во вторник, 26 мая, вы можете войти в состояние потока, когда все будет удаваться как бы само собой, не тратя, а наоборот подпитывая энергией.

Лев

Сегодня у вас возможна ситуация, когда вы будете отбрасывать факты, если они вам не по нраву. Неудобную правду вы будете в упор не замечать, конструктивную критику воспринимать в штыки, всячески приукрашивать реальность. Возможно, это и позволит вам сэкономить психическую энергию и поменьше раздражаться, но гороскоп предупреждает, выстраивание неадекватной картинки действительности может привести к весьма нехорошим последствиям. Тех, кто обитает в вымышленном мире, лишенном изъянов и проблем, жизнь умеет возвращать в реальность, причем порой весьма жестко. И до этого лучше не доводить.

Дева

Цели, которые казались недостижимыми в недавнем прошлом, теперь, похоже, смогут быть воплощены в жизнь. Сегодня просто верьте, что фортуна повернулась к вам лицом. При этом будьте терпеливы. Споткнувшись, продолжайте движение вперед. И вы обнаружите, что даже ваши самые смелые фантазии начинают материализоваться. Гороскоп советует, во вторник, 26 мая, не пренебрегайте интуицией, она может подсказать в ситуациях, где вам будет затруднительно выбрать решение из нескольких альтернатив.

Весы

Если в последнее время ваше воображение и творческие способности пылились где-то в сторонке, самое время начать их использовать. Приложите сознательные усилия, чтобы направить свой потенциал в созидательное русло – это может касаться любой сферы, от любви до работы. И это будет движение в положительном направлении. Гороскоп говорит, сегодняшний день знаменует собой важную отправную точку для достижения ваших целей.

Скорпион

Сегодня у вас могут произойти позитивные подвижки в любовной сфере. Изменения могут быть весьма "тонкими", что и не сразу заметишь, но рано или поздно этот эффект проявится. Для максимизации положительных эффектов вам необходим определенный моральный и эмоциональный настрой: больше уверенности в себе, открытости, желания быть любимыми и дарить свою любовь. Также гороскоп говорит, мечты, которые когда-то казались вам труднодостижимыми, теперь имеют больше шансов на воплощение. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы построить большие амбициозные планы на будущее.

Стрелец

У вас сегодня будет день, когда ментальные способности окажутся особенно сильны. Вы будете спокойны и уверенны в себе, способны браться и решать самые трудные задачи. Гороскоп говорит, во вторник, 26 мая, главное не растратить впустую свои возможности. Не тратьте время на излишние развлечения и праздность. Не разменивайтесь на достижение мелких второстепенных целей. Сосредоточьтесь на главном и действуйте.

Козерог

Сегодня в вас могут остро нуждаться другие люди. Они будут видеть в вас защитника, мудрого советчика или просто интересного собеседника и компаньона. Это дает шансы сыграть конструктивную роль в чьей-то судьбе или же просто завести новое приятно и полезное знакомство. Гороскоп говорит, чтобы действительно использовать этот потенциал, нужно сформировать позитивный внутренний настрой. Если же вы будете фонтанировать негативом – вы можете превратиться для окружающих в разрушителя.

Водолей

Откажитесь сегодня от резких действий. Не будьте категоричными и непреклонными. Не давайте каких-то судьбоносных общений. Не лезьте на рожон в возможных конфликтах. Гороскоп говорит, во вторник, 26 мая, для вас наиболее лучший вариант – умеренность и некая "обтекаемость" в своих суждениях и действиях. Будьте сдержаны, даже если на вас навалилось все и сразу. И не переживайте – скоро все изменится.

Рыбы

Вероятно, сегодня вы сможете начать пожинать благоприятные плоды того, что когда-то посеяли. Гороскоп говорит, главное "не щелкать клювом". Повнимательнее смотрите вокруг, будьте готовы "взять свое". Помните, на клад с драгоценностями будет много желающих. И здесь не место для неуверенности и копания в себе в стиле "достоин(-на) ли я этого?". Если удача сама идет к вам в руки, значит "Вселенная так решила", и стеснение здесь неуместно.

Гороскоп на май 2020 года | Гороскоп на 2020 год – Финансы | Здоровье | Китайский

25 мая 2020, 18:29

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