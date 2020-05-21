Гороскоп на сегодня, 22 мая 2020 года

Львам следует остерегаться манипуляций, Девам нужно поверить в себя, Рыбам рассчитывать исключительно на свои собственные силы. Читайте свежий гороскоп на сегодня от "Дни.ру".

Овен

Сегодня будет период, сулящий перемены. События в жизни, сулящие некоторое обновление, могут быть самые разные. Например, вы можете завести новое знакомство, получить неожиданный сюрприз или же, размышляя о вечном, переоценить какие-то свои взгляды. Гороскоп говорит, что пятница, 22 мая, это точка, от которой могут стартовать именно положительные трансформации. Так что не бойтесь ничего "внезапного", выходящего за рамки обыденного размеренного опыта. Если вы чувствуете тягу в каком-то направлении – смело идите вперед.

Телец

Скорее всего, сегодня вы будете желать спокойствия и предсказуемости. Но не факт, что это будет так. Ветры судьбы будут дуть довольно сильно, и, скорее всего, пытаться спрятаться от них – неоптимальное решение. Возможно стоит наоборот поднять паруса и нести вперед на полной скорости благодаря этому потоку. Однако нужно помнить, что большая скорость – это не только возможности, но и риск. Постарайтесь сделать так, чтобы ваша "лодка" не опрокинулась. Гороскоп говорит, что если в эту пятницу вы поймаете ритм – это хождение "по грани" будет для вас успешным и доставит немалое удовольствие.

Близнецы

Постарайтесь сегодня не увиливать от серьезных разговоров с близкими людьми, если такие намечаются. Возможно, вам захочется уйти от этой беседы, перейти к другой теме. Но это не лучшее решение. Гороскоп говорит, в пятницу, 22 мая, вам лучше проявить любовь и терпение, и, как минимум, спокойно выслушать то, что вам хотят сказать. Рассматривайте сложившуюся ситуацию с позиции здравого взрослого человека. Излишняя импульсивность и эмоциональность могут навредить.

Рак

Сегодня у вас будет не очень серьезный, игривый и эмоциональный настрой. Такие моменты очень приятны, а когда их удается наполнить еще какими-то важными событиями, то и вовсе становятся красочным, ярким воспоминанием на долгие годы. Используйте эту возможность, чтобы побаловать себя, получить новые впечатления, как-либо стать лучше. Гороскоп говорит, в эту пятницу можно смело мечтать и строить планы. Напитавшись вашим позитивом, они станут намного более реализуемы в жизни.

Лев

Опасайтесь сегодня обмана и манипуляций со стороны окружающих. Весьма вероятно, найдется некоторое количество людей, которые будут желать использовать вас в своих интересах – и в ущерб вашим. Мыслите трезво и отстаивайте свои границы. Также гороскоп говорит, что в эту пятницу, 22 мая, следует сосредоточиться на решении собственных проблем. Если кто-то захочет "поплакаться вам в жилетку", это не должно нарушать ваших планов. Если возьметесь помогать – лучше говорите не слишком сладкую правду. Это лучше, чем вселять в других людей иллюзорные надежды.

Дева

Не теряйте веру в себя и в других людей. Сегодня вам нужно проявить большую открытость. Вероятно, вы себя недооцениваете или относитесь с излишним подозрением к окружающими. Вокруг вас много возможностей и источников для удовольствия, но из-за такого подхода вы очень часто просто не замечаете их или отбрасываете, без веской причины обделяя себя. Также гороскоп отмечает, что в эту пятницу вам нужно использовать гибкость в суждениях, словах и поступках. Шаблонные и топорные решения проблем "в лоб", скорее всего, должного результата не принесут.

Весы

Сегодня будет отличный день для любви и нежности. Если у вас есть хоть немного свободного времени – посвятите его своей второй половинке. Это будет отличный момент, который упрочит и углубит ваши отношения. Если вы в данный момент находитесь в поиске, то просто пообщайтесь с близкими или с представителями противоположного пола через интернет. Как минимум, будет увлекательно. Также гороскоп сообщает, в пятницу, 22 мая, велика вероятность приятных и неожиданных сюрпризов.

Скорпион

Не исключено, что сегодня вам предстоит вступить в бой. И лучше проверить, готовы ли вы к нему. Речь, конечно же, не идет о физической схватке. Это, скорее, об отстаивании своей личной территории, свободы и принципов. Не позволяйте никому заставлять вас делать то, чего вы категорические не приемлите. Гороскоп говорит, речь идет о решительной обороне, а не о агрессии по отношению к другим людям. Не перепутайте.

Стрелец

Не позволяйте сегодня никому навешивать на вас чувство вины. Скорее всего, это будет расчетливая манипуляция. Если вы были не правы, то по-деловому узнайте, как вы можете скомпенсировать причиненный ущерб и неудобство. Но не оставайтесь в "вечных должниках" перед кем бы то ни было. Если же ситуация и вовсе надуманная – не позволяйте взваливать на себя груз провинившегося. Гороскоп говорит, что в пятницу, 22 мая, нужно проявлять проницательность и видеть полный объективный расклад в межличностных коммуникациях: кто что и от кого хочет, какой баланс интересов и пр.

Козерог

Сегодня действуйте мягко и непрямолинейно. Преграды на вашем пути будет очень трудно брать с наскоку, поэтому озадачьтесь разработкой изящных тактических маневров. Гороскоп говорит, не используйте силу там, где подойдет нежность. Не нужно пытаться выглядеть сильнее, чем вы есть на самом деле. Если ваши недруги воюют друг с другом, просто отойдите в сторону и выжидайте. Логика и холодный расчет – ваши лучшие союзники в этот период.

Водолей

Перепады в погоде, ограничения из-за карантина и прочие факторы могут повлиять на ваше самочувствие. Этот период будет нужно просто переждать. Пройдет некоторое время, и вы адаптируетесь. Заботьтесь о своем здоровье, высыпайтесь, правильно и умеренно питайтесь, по возможности, откажитесь от вредных привычек. И всего через несколько дней вы снова будете полны сил. Гороскоп говорит, пока что вы не будете склонны к решительным действиям, но при этом вы вполне можете обдумывать планы на будущее и ставить новые цели.

Рыбы

Позвольте сегодня другим людям быть неидеальными. Не ожидайте от других многого. В жизни есть непреодолимые обстоятельства, которые не позволят, например, выполнить в срок обещание или оказать ожидаемую вами поддержку. Войдите в положение, не нужно кого-то винить и обижаться. Гороскоп говорит, в пятницу, 22 мая, рассчитывайте исключительно на себя самих. Возможные успехи и неудачи – все это будет лишь в ваших руках. Примите это и смело идите вперед.