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Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 13 мая 2020 года

Фото: Дни.ру
Этот день хорош для начинаний и перемен. Остерегайтесь склок и конфликтов, не разменивайте свои силы на мелочную бытовую суету. Подробный гороскоп на 13 мая для всех знаков читайте на "Дни.ру".
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Овен

Сегодня вам необходимо проявить твердость и решимость, отстоять свою самость, территорию и права. Скорее всего, найдется немало субъектов, которые захотят тем или иным способом посягнуть на зону вашей свободы. Допустить этого нельзя, иначе это может стать началом аналогичных вмешательств в будущем. Но гороскоп говорит, что и на открытый конфликт лезть тоже не стоит. Нужно действовать жестко, но дипломатично. Еще в среду, 13 мая, не нужно стесняться взять свое, если это принадлежит вам по праву.

Телец

День, скорее всего, будет переполнен рабочей суетой и прочими отвлекающими факторами. И поэтому ваш мозг сегодня будет перегружен. Но нюанс в том, что и откладывать принципиальные важные вещи сейчас тоже нельзя. Поэтому гороскоп на среду рекомендует расставить приоритеты и планомерно двигаться к избранным целям. И уж на них-то вдохновения и сил должно хватить. Вполне вероятно, что вы будете генерировать идеи, которые высоко оценят окружающие. Поэтому не стоит держать толковые мысли в себе – поделитесь ими с коллегами или друзьями.

Близнецы

Сегодня общения у вас будет больше, чем обычно. И в принципе едва ли это вас как-то обременит, скорее, наоборот. Но не стоит забывать о собственных запасах энергии. Если вы потратите слишком много времени и сил, решаю чужие проблемы, раздавая советы, оказывая знаки внимания, то это может привести к тому, что вы почувствуете себя истощенными. Гороскоп советует словить чувство "окрыленности", балансируя на этом режиме: не закрываясь от других, но и не доводя себя до истощения. Также среда, 13 мая, хорошо подходит для того, чтобы пересмотреть свои жизненные приоритеты, если такие мысли в последнее время вас часто посещали.

Рак

Пожалуй, сегодня вас будет трудно остановить. Вы почувствуете в себе силы и мотивацию – поэтому дела будут спорится. Изобилие энергии позволит справиться со всем, что встретится на пути. Однако гороскоп напоминает, что заряженность и активность – это не то же самое, что поспешность и легкомысленность. В эту среду не забывайте про здравый смысл, как бы вам ни хотелось взять все и сразу. Необдуманные решения, особенно касающиеся вашей личной жизни, могут привести впоследствии к сожалениям.

Лев

Сегодня у вас будет отличный шанс распрощаться с призраками прошлого. Отпустить в душе былое, поставить точку в переживаниях о расставаниях и ссорах, избавиться от лишних вещей, которыми вы не пользуетесь. Это будет своего рода "окно перемен". Для этого периода хорошо подходит генеральная уборка, смена имиджа, старт нового проекта и прочее. Гороскоп говорит: в среду, 13 мая, будьте открыты новому и отриньте старое и ненужное. Это позволит вам смотреть в завтрашний день с оптимизмом.

Дева

Девам следует уделить побольше времени любимому человеку и близким. Если вы в отношениях, проведите сегодня со своей пассией вечер, устройте совместный досуг, который будет приятен для обоих. Постарайтесь создать питательную среду, в которой важным для вас людям будет комфортно и приятно. И вы заметите, как эта энергия возвращается и к вам, добавляя сил. При этом гороскоп предупреждает, остерегайтесь чужих склок и конфликтов, особенно вас прочат на место судьи или вынуждают занять чью-то позицию. Разве что вы можете выступить в роли "огнетушителя", гасящего пламя на корню, не разбираясь, кто прав, а кто виноват.

Весы

Сегодня хорошее время для удовлетворения своего желания открывать новые горизонты и знакомиться с новыми людьми и идеями. Гороскоп говорит, что следует быть открытыми. И даже если у вас когда-то был негативный опыт, не стоит его экстраполировать на все и вся. Среда, 13 мая, хорошо подходит для свежих начинаний и перемен. В профессиональной сфере, вполне вероятно, у вас появится отличная возможность проявить себя в качестве мастера своего дела. Будьте уверены в своих силах – вы все знаете и умеете.

Скорпион

Звезды говорят, что сегодня вас ждут некие приятные изменения. Произойти это может в любой сфере – не угадаешь. Постарайтесь настроится на позитивный лад и не пропускайте счастливые возможности, которые будут появляться вокруг вас. Также гороскоп говорит, что в отношениях стоит проявить заботу и внимательность. Вероятно, близкому человеку нужна ваша помощь или хотя бы поддержка, но он не подает виду. Здесь главную роль будет играть ваша чуткость и эмпатия.

Стрелец

Сегодня вам не стоит перенапрягаться. Выберите размеренный темп дня, составьте план, которого можно будет придерживаться, даже если обстоятельства будут сильно против. Не разменивайте свои силы на мелочную бытовую суету и второстепенные цели, оградитесь от негатива, исходящего от токсичных людей. Гороскоп говорит, в среду, 13 мая, следует отказаться от больших трат, важных судьбоносных решений, не заключать длительные соглашения, подразумевающие серьезную ответственность с вашей стороны.

Козерог

Для вас наступает хороший период, чтобы сделать рывок в будущее. Если вы сейчас твердо стоите на ногах, не испытываете потрясений, сомнений, нужды, то знайте – сейчас самое время делать шаги навстречу вашим мечтам. Гороскоп говорит, вам понадобится подключить позитивное мышление и лидерские (или организаторские) качества. Если вы обладаете достаточным профессионализмом и опытом, то шансы на успех будут очень велики.

Водолей

Сегодня, весьма вероятно, на вас будут пытаться навесить чувство вины или обязанности кому-либо. Не стоит позволять этого делать. Если претензии в вашу сторону надуманные – отвергайте их. Если действительно имеет место быть сложная ситуация, где кто-то вправе требовать возмещения некого ущерба, материального или морального, сделайте это. Гороскоп предупреждает – не нужно оставаться в неоплаченном долгу ни перед кем. Также в среду, 13 мая, следует подумать, как не совершать схожих ошибок в будущем.

Рыбы

Не забывайте про "положительное подкрепление". Вероятно, вы метите в слишком масштабные и далекие цели, поэтому не считаете должным радоваться маленьким локальным победам. Это неправильно – при таком подходе ваша деятельность может в итоге превратиться в источник вечной рутины и нервотрепки. Подумайте и запишите, каких успехов вы достигли за последние десять дней – совершенно любых, в любой сфере. И потом "отпразднуйте" их. Это может быть вкусная еда, приятная покупка, вечер с любимым человеком. Это подарить вам положительный настрой, силы и мотивацию для дальнейших свершений.

Гороскоп на май 2020 года | Гороскоп на 2020 год – Финансы | Здоровье | Китайский

12 мая 2020, 18:39

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