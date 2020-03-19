Гороскоп на сегодня, 20 марта 2020 года

День несет финансовые трудности и ограничения в общении. Пришло время сделать тайм-аут и насладиться одиночеством.

Овен

Вынужденная разлука с близким человеком приведет Овнов к размышлениям о приятном времени, которое вам довелось провести вместе. Вы почувствуете особое тепло и привязанность ко всем, кого хотели бы увидеть, но, в силу обстоятельств, пока не можете этого сделать. Не грустите. Позвоните тем, по кому соскучились.

Телец

Сегодня не исключено беспокойство по поводу денег. Переживать не стоит, возможно, все не так плохо, как кажется. Прежде чем позволить себе паниковать, разберитесь в ситуации. Обратите внимание на ваши сны. Вероятно, мозг дает вам какую-то подсказку.

Близнецы

Причиной разочарования и напряжения Близнецов сегодня может стать повышенная занятость близкого человека, с которым вам хотелось бы просто приятно провести время. Эта ситуация способна подорвать вашу уверенность в себе, поэтому составьте собственный список задач и тоже займитесь делом.

Рак

Сегодня Раков покинет Муза. Вам будет сложно работать, особенно если вы заняты в каком-то творческом проекте. Ваше воображение просто откажется помогать вам. Займитесь рутинными делами. Творческий кризис скоро пройдет.

Лев

Сегодня в Львах проснется любовь ко всем: детям, семье, друзьям и даже домашним животным. Тревожные новости о смертельной эпидемии в мире заставят вас задуматься о будущем. Не впадайте в уныние, просто позвольте себе расслабиться и насладитесь компанией близких.

Дева

Сегодня вам бы хотелось только одного – веселиться! Многие мероприятия отменены, но если в этот день вы попадете на вечеринку для узкого круга, то можно ожидать интересных знакомств, которые будут полезны в будущем. Однако, не уходите в отрыв. Завтра вам уже может понадобиться энергия.

Весы

Сегодня Весы могут получить известия издалека от человека, с которым вы давно не общались. Эта неожиданность наполнит радостью день.

Не исключено, что дела требуют от вас перемещений по городу, но карантин или изоляция просто не позволят вам выйти из дома. Беспокоиться не нужно, у вас еще будет время вернуться к этим вопросам.

Скорпион

Источником беспокойства Скорпионов сегодня станут финансы. Вы будете переживать, что потратили слишком много денег на какой-то проект. Или же придется переживать за средства, которые вы ожидали получить, но этого пока не случилось. Думы о материальном способны испортить ваш день. Если уверены что можете как-то повлиять на ситуацию, делайте это. В противном случае: "денег нет, но вы держись"! (с)

Стрелец

Из-за накопившегося стресса и напряжения последних дней могут испортиться отношения со второй половинкой. Если чувствуете, что закипаете – уединитесь на несколько минут и позвольте выйти негативу, когда никого нет рядом.

Козерог

Сегодня вы наверняка захотите провести день в постели, но различные рабочие дела заставят вылезти из-под одеяла. Хотя именно сейчас вам следует сделать передышку и уединиться. Побудьте в одиночестве, поберегите ресурсы, и уже завтра вы сможете посмотреть на мир другими глазами.

Водолей

Планы на встречу с друзьями, вероятно, придется отменить из-за неожиданных известий. Разочарование неизбежно, особенно если речь идет о романтическом вечере. Не переживайте, вы сможете приятно провести время в одиночестве.

Рыбы

Энергия этого дня сделают Рыб вялыми и заторможенными. Вы захотите остаться дома, почитать книгу и заняться домом, но запланированные дла не позволят устроить себе полноценный выходной в середине недели. Сделайте максимум из того, что наметили ранее, и на забудьте вечером побаловать себя горячей ванной и бокалом вина.