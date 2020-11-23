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Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 24 ноября 2020 года

Гороскоп на сегодня, 24 ноября 2020 года

Фото: Дни.ру
Львы мечтают заняться бытом, Весам стоит отдохнуть от работы, а Козероги мечтают выпустить пар. Гороскоп на сегодня, 24 ноября 2020 года, советует не зацикливаться на неудачах.
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Овен

Овны сегодня, скорее всего, будут в расстроенных чувствах. Возможно, в утром этого дня вы будете ощущать потребность быть нужным и важным. Чтобы унять тревогу, лучше окунуться с головой в работу. Компенсация позволит преуспеть в деловой сфере, и это не останется незамеченным. Вечер для Овнов обещает быть богатым на встречи и звонки, однако не стоит отправляться в дорогу, если не уверены, что вернетесь до полуночи.

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Телец

Тельцам в этот вторник нужно полагаться на собственное чутье. Велик шанс, что некоторые личности захотят вас обмануть. В работе лучше проверять данные не один раз, чтобы не попасть в неудобную ситуацию перед начальством. Вечер пройдет отлично, если Тельцы останутся наедине с собой и откажутся от развлечений в сомнительных компаниях. Также вам не стоит забывать о здоровье – есть вероятность, что оно вас подведет с самого утра.

Близнецы

Близнецам пора заняться работой и не отвлекаться на рутину. В этот вторник вы особенно продуктивны, поэтому отложите на несколько дней решение вопросов, связанных с домом и семьей. Чтобы показать максимальную эффективность, Близнецам лучше перенести все дела на первую половину дня. Вечер оставьте для отдыха – кажется, вы уже забегались. Гороскоп на сегодня, 24 ноября 2020 года, советует сосредоточиться на

Рак

Раки стоят на перепутье. Сегодня им стоит решить, чего они хотели бы от будущего со второй половинкой. Вероятно, вы примите нетривиальное решение, от которого изменится вся ваши жизнь. В этот вторник Ракам лучше всего задуматься о своем ментальном здоровье – кажется, вы давно собирались отправиться к психологу. Сейчас самое время решать свои проблемы, потому что только вы знаете, чего вам действительно нужно.

Лев

Львам не терпится заняться домом. Вероятно, в скором времени вам предстоит переезд или небольшой ремонт. В этот вторник лучше всего заняться проектированием будущих изменений в пространстве. Вечером этого дня пообщайтесь с близкими, а также решите семейные проблемы. Возможно, Львы уже давно мечтают поболтать по душам с кем-то важным – что ж, откладывать не стоит.

Дева

Девам сегодня может понадобиться помощь со стороны. Не пытайтесь решить все проблемы самостоятельно, это может принести за собой неприятности. Просить о помощи – нормально, не стесняйтесь этого, чтобы не забуксовать на входе в новый жизненный этап. Вечер пройдет отлично, если Девы решат сделать спонтанно то, что раньше бы постеснялись. Остерегайтесь малознакомых людей, они могут вас обмануть. Гороскоп на сегодня, 24 ноября 2020 года, советует отказаться от предрассудков.

Весы

Весам пора взять тайм-аут на работе и заняться собой. Вероятно, вы уже давно откладывали поход к косметологу или на массаж, или, может, у вас завалялся абонемент в бассейн? Вторник лучше всего провести наедине с собой, чтобы набраться энергии для предстоящего рывка до выходных. Весам нужно сосредоточиться на наслаждении собой.

Скорпион

Скорпионам стоит позаботиться сегодня о своем здоровье – физическом и психологическом. Возможно, вы давно откладывали поход к врачу или запись к психологу, что ж, в этот вторник пора осуществить намеченные планы. Вторая половина дня хорошо подойдет для рутинных дел – разберите шкаф, закупите продукты, помойте полы или протрите пыль. Общения с близкими Скорпионам стоит избегать.

Стрельцы

Стрельцы в этот вторник – настоящие лапочки. Вы полны любви и энергии, готовы делать мир вокруг лучше и интересней. Однако не стоит распыляться по мелочам и пытаться доказать тем, кто в вас не верит, свою силу. Стрельцам стоит отказаться от сомнительных перспектив, доверяйте своему сердцу и разуму. Гороскоп на сегодня, 24 ноября 2020 года, рекомендует идти только своей дорогой.

Козерог

Козерогам очень хочется выпустить пар. День лучше всего провести в комфортной и знакомой обстановке – пообщаться с близкими, встретиться с друзьями или просто погулять. Отвлекитесь от суеты и позвольте себе насладиться неспешным течением жизни. Вечером лучше всего заняться активными видами спорта – пробежка или поход в бассейн сделают день Козерогов наполненным.

Водолей

Сегодня Водолеи, скорее всего, будут романтично настроены. Попробуйте пустить сексуальную энергию в рабочее русло – очаровать партнеров или коллег не составит труда. В работе Водолеям также не будет равных, поэтому пользуйтесь удачей, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. Вечер вторника постарайтесь провести подальше от шумных компаний.

Рыбы

Рыбам сегодня лучше всего расслабиться и получать удовольствие от жизни. Постарайтесь перенести работу на среду, останьтесь дома и займитесь только тем, что действительно приносит удовольствие. Вечер лучше всего подойдет для саморазвития и обучения. Возможно, вы уже давно мечтали сходить на лекцию или дочитать книгу, посмотреть фильм из папки "Новинки". Гороскоп на сегодня, 24 ноября 2020 года, рекомендует посвятить время только себе.

Автор: 23 ноября 2020, 22:00

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