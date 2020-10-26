Девам нужно брать от жизни все, Львам пора сосредоточиться на мечтах, у Раков могут сорваться планы. Гороскоп на сегодня, 27 октября 2020 года, советует не упускать шанс и двигаться вперед.

Овен

Овнам в этот вторник стоит проявить характер. Постарайтесь применить всю свою внутреннюю силу для того, чтобы преуспеть в деле, которое для вас особенно важно. Не торопитесь, не делайте резких движений, действуйте последовательно. Вторую половину дня Овнам лучше провести за работой – именно вечером вы будете особенно продуктивны.

Телец



Тельцам лучше всего сосредоточиться на личной жизни. У вас есть все шансы встретить того самого человека, с которым вы пойдете по жизни. Чтобы случайно не пропустить любовь, не стоит отказываться от спонтанных вечеринок или внезапных предложений по работе. Также в этот вторник Тельцам может повезти в материальных вопросах – не бойтесь рисковать.

Близнецы

В этот вторник Близнецам нет равных в работе. Не торопитесь сегодня переложить ответственность на других – делайте все сами, и удача вам улыбнется. Также сегодня у вас есть все шансы стать отличным наставником – это откроет определенные перспективы в будущем. Вечер у Близнецов пройдет отлично, если они прислушаются с зову сердца. Гороскоп на сегодня, 27 октября 2020 года, советует пробовать все новое.

Рак

Раки стоят на пороге новой жизни. Однако есть вероятность, что в этот вторник обстоятельства помешают вам выйти на новый уровень в отношениях с противоположным полом. Есть шанс, что свидание сорвется, причем на это вряд ли получится повлиять. Вторая половина дня обещает быть насыщенной на работу, Ракам предстоит решить немало деловых вопросов.

Лев

Львам стоит сосредоточиться на глобальных планах. Возможно, лучше всего взять выходной и размеренно подумать о том, что вас ждет через месяц или два. Какой вы видите свою жизнь в будущем? Именно об этом Львам стоит задуматься, чтобы случайно не натворить необратимого. Отличными помощниками вам станут любимые люди – позовите родственников или друзей в гости, чтобы поболтать.

Дева

Девам в этот вторник повезет в любви. Лучше всего отложить работу и рутину на второй план, чтобы погрузиться с головой в отношения. Не стоит беспокоиться, если партнер некоторое время будет в шоке от вашей любвеобильности, он быстро привыкнет. Вторую половину вторника Девам лучше всего посвятить саморазвитию. Гороскоп на сегодня, 27 октября 2020 года, советует брать от жизни все.

Весы

Весам лучше всего сосредоточиться на решении бытовых вопросов. Возможно, вы давно планировали сделать перестановку или заняться разбором гардероба. Именно в этот вторник у вас появится возможность сделать все так, как надо. Вечер лучше всего провести в компании близких и родных людей, откажитесь от малознакомых компаний. Весам нужно быть аккуратнее на дорогах.

Скорпион

Скорпионам стоит обратить внимание на собственное здоровье. Возможно, стоит провести день в кровати и дать своему организму возможность восстановиться. В противном случае есть шанс, что до выходных вы бодрость не сохраните. Также Скорпионам стоит воздерживаться от дальних поездок во второй половине дня.

Стрельцы

Вероятно, сегодня Стрельцам потребуется чуть больше усилий для того, чтобы решить будничные задачи. Постарайтесь не паниковать, если у вас что-то не получается сразу. Однако также не стоит расслабляться и пускать все на самотек. Сегодня у Стрельцов важный день – есть вероятность, что в этот вторник вы получите интересное предложение по работе. Гороскоп на сегодня, 27 октября 2020 года, советует сосредоточиться на главном.

Козерог

Козероги сегодня твердо стоят на ногах и уверены в своей правоте на все сто. Не упускайте шанс и отправьтесь покорять карьерные вершины. Также постарайтесь отказать от приятного, но пустого внимания людей, которые вам самим не интересны. Козерогам не стоит тратить силы на лишнее, ведь у вас есть дела поважнее.

Водолей

У Водолеев этот вторник должен сложиться удачно. Есть предпосылки к тому, чтобы подготовить неплохую почву для проекта вашей жизни. Постарайтесь не отказывать себе в маленьком удовольствии – поделиться со всеми своими успехами, и в очень скоро это размотает клубок удачи. Вечером Водолеям лучше всего заняться своим здоровьем.

Рыбы

В этот вторник Рыбам стоит неоднократно подумать, прежде чем вступать в деловые отношения с родственниками. Впрочем, сегодня у вас не самый удачный день для сделок или решения материальных вопросов. Постарайтесь отказаться от рабочих встреч, если они связаны с передачей денег. Вечер вторника для Рыб будет успешен в вопросах самореализации. Гороскоп на сегодня, 27 октября 2020 года, советует быть осторожнее.