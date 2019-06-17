Гороскоп на неделю с 17 по 23 июня 2019 года

Наступающая неделя порадует нас сразу двумя важными астрособытиями. Полнолуние в понедельник распахнет для нас врата надвигающихся июльских Затмений, а в пятницу 21 июня мы встретим день Летнего Солнцестояния и наступит самое магическое время для загадывания желаний.



Увы, период с понедельника по четверг будет довольно напряженный и конфликтный. Возможны ссоры, разногласия и разрывы с партнерами. Ситуации будут испытывать нас на прочность, поэтому старайтесь не лезть на рожон и заявлять о своих амбициях. Для обращения за юридической помощью, путешествия, покупки авто, бытовой техники и для медицинских операций это крайне неблагоприятное время. С пятницы напряжение спадет и выходные пройдут в общении с друзьями или в интеллектуальной атмосфере. Отправляйтесь на природу и снимайте напряжение у водоемов.

Подробный гороскоп на неделю для читателей “Дни.ру” составила астролог Юлия Урусэль.

Овен

Перед Овнами на этой неделе Вселенная открывает широкие возможности для самореализации и раскрытия творческого потенциала. Вам стоит задуматься, чего вы на самом деле хотите достичь и как прожить свою жизнь. Если вы давно хотите сменить работу или сферу деятельности, то вторая половина этой недели наиболее благоприятна для поисков. Вы с легкостью найдете место своей мечты или даже начнете с удовольствием трудиться там.

Телец

У Тельцов наступает время, когда приходится браться за несколько дел одновременно, чтобы успеть все в срок. Усложняется все тем, что вы вряд ли сможете расставить приоритеты. Главное, не нервничать и избегать излишней суеты, и тогда уже в четверг вы завершите все. Начиная с пятницы, позвольте себе отдохнуть, пойдите на поводу у спонтанных желаний и ничего не планируйте. Импровизация и случайный ход событий устроят вам идеальные выходные.

Близнецы

Близнецы на этой неделе смогут улучшить материальное положение, начнут реализовывать свои идеи или встретят вторую половинку и по уши влюбятся. А быть может вы получите все и сразу! Эти семь дней будут богаты на неожиданные события и случайности, и все они - только благоприятные. Вам нужно лишь не раздумывать, а сразу действовать, принимая непредвиденные обстоятельства.

Рак

Звезды предупреждают Раков, что на этой неделе (особенно в первой половине) вам необходимо быть крайне осторожными и внимательными. Вас могут провоцировать, выводить из себя или, наоборот, уговаривать что-то сделать. Ваша задача – не поддаваться никакому влиянию, а проявить твердость и слушать только себя и свой внутренний голос. Лишь в этом случае ваши действия будут правильными и не заведут вас в тупик.

Лев

У Львов неделя сложится наилучшим образ. За что бы вы не взялись, чего бы вы не запланировали – все произойдет именно так, как вы ожидаете. В такой период благоприятно совершать покупки, брать кредит, инвестировать финансы, подавать документы на визу, приобретать путевки в далекие страны или оформлять вид на жительство. Все подобные вопросы будут решены быстро и самым лучшим образом.

Дева

Вся рабочая неделя пройдет у Дев размеренно и спокойно. Текущие вопросы и задачи будут решаться быстро, легко и без нервов. Если же у вас запланировано какое-то важное событие, стоит быть внимательнее к деталям и мелочам, принимать во внимание информацию, а не эмоции.

Весы

У Весов наступает поистине уникальное время, когда в жизнь приходят новые знания, расширяются границы мировоззрения и происходят различного рода трансформации. Окружите себя приятными людьми, найдите повод для получения удовольствия, расслабьтесь и просто впитывайте в себя новую информацию. Внимательно наблюдайте за происходящими событиями, но не вмешивайтесь в них. Позвольте Вселенной выстроить для вас путь и дать вам ключи для личностного роста и развития.

Скорпион

Начало недели принесет Скорпионам много забот на работе. Помимо своих задач, вам придется подчищать за другими – исправлять ошибки, избавляться от недочетов и даже полностью переделывать чужую работу. Примите это как возможность профессиональной прокачки, а не лишнюю нагрузку на ваши плечи. И тогда уже к четвергу вы полностью избавитесь от лишних дел. В выходные идеально будет выехать на природу и провести хотя бы день без гаджетов и интернета. Это зарядит вас на новые семь дней.

Стрелец

У Стрельцов новая неделя будет едва ли не самой лучшей в году. Фортуна развернулась к вам лицом и широко улыбается. Используйте это время по максимуму для решения финансовых вопросов. Вы можете рассчитывать на повышение в должности, увеличение зарплаты и даже на неожиданную прибыль. Можете рискнуть и купить лотерейный билет, например. Если вы давно планируете открыть собственное дело, то сейчас самое время. Не бойтесь идти на риск и результат вас поразит!

Козерог

Звезды предупреждают Козерогов, что на этой неделе вам необходимо действовать не спеша, тщательно выверяя каждый свой шаг. Четкое планирование, рациональный расход энергии и отсутствие суеты станут наиболее эффективными методами решения задач. Если же вы будете спешить, пытаться получить результат как можно скорее, то упустите важную информацию и гарантированно только испортите дело, а не ускорите процесс.

Водолей

У Водолеев неделя будет богата на непредвиденные ситуации и приятные сюрпризы. Случайные события ускорят реализацию ваших замыслов и гарантированно приведут к успеху. Во второй половине недели вероятно получение выгодного предложения по работе или нового интересного проекта. Вам стоит согласиться. Это даст вам возможность вырасти профессионально и существенно увеличить доходы.

Рыбы

Для Рыб звезды приготовили небольшой сюрприз в ближайшие семь дней. Вас ожидает заманчивое предложение новой, более высокооплачиваемой должности. Но согласиться стоит лишь в том случае, если вы всей душой загоритесь проектом и будете готовы вкладывать туда всю свою энергию и силы. Если же вы хотите поработать более расслабленно, то вариант не для вас. Ближе к выходным вероятны поездки и интересные события, которые в дальнейшем поспособствуют исполнению ваших желаний.