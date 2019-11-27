Как завоевать мужчину-Козерога

Мужчина-Козерог не слывет дамским угодником. В жизни он редко имеет много связей, так как очень прагматично подходит к отношениям. Его не интересуют связи на вечер, поскольку они ни к чему не ведут кроме сиюминутного удовольствия.

"Козерог смотрит в будущее, а потому всякое действие должно иметь некую далеко идущую причину. Для тех женщин, которые живут моментом, это совершенно непонятная жизненная позиция, но Козерог твердо придерживается ее в течение всей жизни. Связь мужчины и женщины нужна лишь для того, чтобы сформировать семью. А если нет, то в мире достаточно дел, которыми заняться куда предпочтительнее", – описывает мужчин этого знака астролог Вера Хубелашвили.

Такой серьезный подход к отношениям выдает в мужчине-Козероге особую зрелость, способность стать надежной опорой для любой женщины. Действительно, за ним как за каменной стеной.

Некоторые любители астрологии полагают, что Козерог – это сухой и скучный человек. В некотором роде это так, ведь под его знаком рождаются математики, физики и прочие люди холодного рационального мышления. Но и в науке есть своя романтика. Без нее никак. Мир Козерога вовсе не так нем и пуст, как могут подумать люди со стороны.

Мужчина-Козерог – добродушный, отзывчивый и заботливый человек. Пускай он не похож на страстного, пылкого любовника, о которых пишут любовные романы, зато он настоящий. От таких мужчин не нужно ждать подставы.

Свою женщину Козерог боготворит. Вряд ли он будет писать в честь нее стихи, но найдет способ иначе заявить о силе своих чувств к ней. Хотя много сказано о достаточно спокойном отношении Козерога к романтике, приключения ему не чужды. Он прекрасно понимает, в чем прелесть ночевки под звездами, секса на диком пляже, путешествия на край света на мотоцикле и так далее. Просто он – не тот мужчина, который способен, бросив все дела незавершенными, мчать прочь реализовывать собственные фантазии. Козерог должен сперва убедиться, что в его отсутствие все вокруг не пойдет крахом. Ведь на нем лежит большая ответственность. Каждый человек – важный винтик в общей системе, а такие профессионалы своего дела как Козероги – это особые экземпляры.

Именно этот добросовестный подход ко всему подкупает многих женщин в таких мужчинах. Да, он отнюдь не пират, пересекающий океаны, не лихой ковбой на преданном скакуне, но и в его жизни есть все те же эмоции, что у любого другого мужчины на планете. И своей женщине он способен дать ничуть не меньше, чем самый прожженный романтик. А может, и больше? Кто знает!

Даже те женщины, которые порвали с Козерогом, не могут отозваться о нем плохо. Не сошлись характерами, не совпали интересы – самые распространенные причины. Что-то более серьезное происходит редко.

Козерог быстро переходит к вопросам благоустройства семейной жизни: жилье, быт, дети. С одной стороны все как у всех, но на высшем уровне.

Мужчина-Козерог довольно притязателен в плане выбора спутницы жизни. Она должна быть не только женщиной, нацеленной на серьезные долгосрочные отношения, но внешне представлять из себя привлекательную картинку. Он вряд ли купится на силикон и накаченные губы, но и простушки-матрешки, облаченные в платочек, ему не интересны. Женщина должна быть женщиной: ухоженной, аккуратной, стильной. Внешность спутницы жизни должна вызывать у Козерога чувство эстетического наслаждения. Если ее приятно разглядывать, то это – тот самый, удачный выбор.

Путь к покорению мужчины-Козерога

Чтобы завоевать сердце мужчины-Козерога, вовсе не обязательно доставать звезду с неба и побеждать на конкурсе красоты. Отношения с ними развиваются по стандартным, известным каждому сценариям. Знакомство, несколько встреч, приглашение в гости, предложение руки и сердца, свадьба.

Приятная новость в том, что Козероги обычно стараются сторониться больших шумных компаний и редко попадают в центр внимания. Поэтому такого мужчину даже на большом празднике легко застать одного, подойти и пообщаться по искусственно созданному поводу. Оба будут знать, что это лишь социальная условность, но отыграть ее обязательно, поскольку Козерог – ценитель устоев, которых их тщательно бережет.

В общении с Козерогом будет сложно сказать, кто кого соблазняет. Если разговор пошел, то ясно, что этому мужчине его собеседница далеко не безразлична.

Чтобы произвести хорошее впечатление, стоит не выпячиваться и во всем соблюдать меру. Изыски в одежде, болтливость, излишняя откровенность, неуместные шутки – все это минусы, которые отметит Козерог. Ему приятнее спокойные собеседницы, которые не пытаются вертеть хвостом и играть в соблазнительниц.

Главный козырь – красивый, аккуратный и стильный внешний вид. Это всегда подкупает Козерога. А если дополнить эффектный наряд красивым бельем, то это будет попадание в "десятку". С этого момента отношения будут двигаться по предсказуемому сценарию. Козероги редко оступаются от своего выбора.