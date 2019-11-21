Как завоевать мужчину-Деву

О мужчинах-Девах ходит много легенд. Их называют скучными, холодными занудами. Но любая женщина, которая близко общалась с ними, уверенно опровергнет такие заявления.

Мужчина-Дева действительно — человек дела, раскладывающий все по полочкам. Он часто погружен в работу или творчество, поскольку это знак исследователей, изобретателей, гениев. Не все они в итоге получат Нобелевскую премию, но любой мужчина этого знака имеет какой-нибудь талант, а его усердие в работе обязательно принесет положительные плоды.

Заметная зацикленность на делах создает проблемы в общении с противоположным полом. Первое, что видят женщины в мужчинах-Девах, – это род их деятельности, а не пол. Перед нами писатель, ученый, художник, мастер по ремонту – кто угодно, но только не представитель противоположного пола. Иначе как объяснить то, что он не обращает никакого внимания на женщин?

На самом деле, обращает. Еще и как! Просто не показывает этого. Дева – это человек, которого нужно как следует "раскачать". И это реально. Ведь покровитель этого знака – Меркурий. Эта планета отвечает за общение людей, пусть не романтическое, но все же собеседник из мужчины-Девы превосходный. Главное – это найти правильную тему, ради которой мужчине было бы не жалко отложить дела. Но даже любовь к общению для Девы не может пересилить тягу к различного рода труду, который его увлекает. Поэтому Девы не любят навязчивых женщин. Отношения 24/7 утомляют мужчину-Деву.

"Не могу прожить без тебя и секунды", – звучит для Девы как приговор. Если все силы пустить в романтику, то когда проявлять себя в чем-то другом? Нет, Девам такой вариант не подходит. Им нужна самостоятельная женщина, которая способна себя занять чем-либо, а не сидеть, сложа руки, в унылом ожидании, когда супруг освободиться.

Мужчина-Дева – идеалист, он хочет, чтобы все в отношениях было продумано до мелочей и работало исправно, как часы. Скандалисток они на дух не переносят. Союз с ними – это какие-то "поломанные" отношения, которые зря отнимают силы и время. И если вдруг вскроется, что спутница жизни превращается в избалованную стерву, прагматичный мужчина, рожденный под знаком Девы, решительно разорвет эту связь. Возможно, он будет впоследствии страдать и скучать, но бывшая партнерша об этом не узнает. Он разве что мельком обмолвится об этом с парой близких друзей, но не более.

Далеко не каждая женщина "потянет" такого мужчину. Для многих он – как киборг, который работает, работает и еще раз работает, а любовь у него по расписанию. Это обманчивое впечатление, но некоторых оснований оно все же не лишено. Девы действительно любят во всем порядок, а внезапные происшествия рассматривают чуть ли не как личное поражение. В их жизни все должно занимать отведенное ей место – исходя из необходимости, практичности, востребованности. Порядок – это залог успеха. Дом надо держать в чистоте, как и совесть, и мысли. Если его спутница жизни рассуждает так же, то у них все получится. В противном случае эти люди просто изведут друг друга.

Путь к покорению мужчины-Девы

Мужчина-Дева часто бывает стеснителен в общении с противоположным полом, а потому женщине следует брать на себя инициативу и показывать, что все хорошо. Спешить с романтикой не следует: это может отпугнуть потенциального партнера. Лучше всего начать с дружеских отношений, хорошо притереться друг к другу и постепенно идти на сближение.

Хороший сигнал – если мужчина-Дева начинает критически относиться к женщине и учить ее жизни. Значит, он хочет, чтобы она стала лучше и дает ей ценные, по своему мнению, советы. Это может показаться невыносимым, но для того, чтобы соблазнить мужчину-Деву, стоит идти у него на поводу.

Он с презрением относится к тем, кто боится что-то в себе менять и вообще ленится, когда требуется инициатива. Неопрятная женщина, живущая в неприбранной квартире – это кошмарный сон мужчины-Девы. Но в то же время он – любитель "естественной" красоты. Ему по нраву ухоженные женщины, макияж которых не приукрашивает и не меняет реальные черты их внешности. Только таких партнерш он находит для себя соблазнительными. Но к интимной сфере придется побираться медленно. Лучше начать с разговоров о ней и лишь потом, все обсудив, переходить к делу.