Прогноз личной жизни на февраль 2019 года

Нынешний февраль в основном понравится тем, кого не интересуют случайные связи, кто считает, что чувства – дело серьезное, и лучше одна крепкая любовь навсегда, чем легкий флирт в ночных клубах.

"Виной тому планета Венера, которая с 4 февраля и до конца месяца будет проходить по Козерогу, пожалуй, самому серьезному знаку зодиака. Причем Венера этому знаку не враждебна, наоборот, в нем она настраивает на серьезные отношения. Особенно это касается Раков – у них появится возможность наладить личную жизнь по своему вкусу", – рассказал "Дни.ру" астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.

Лучшим для налаживания личной жизни февраль будет для самих представительниц знака Козерог – они станут мягче, женственнее, желаннее, а козерожкам этого часто не хватает. Дела в сфере личной жизни у них пойдут на лад. Удачным февраль станет и для остальных представителей земного тригона – кроме Козерога в него входят Дева и Телец.

Овнам больше внимания надо обращать на людей, которые вместе с ними идут по карьерной лестнице. У Рыб возможность познакомиться с кем-то будет на дружеской вечеринке. То же касается и Львов. "Для остальных это положение Венеры не принесет чего-то выдающегося, однако и ничего плохого ждать тоже не следует. В конце концов, февраль далеко не самый теплый месяц, и главное сейчас – не разболеться. А романтические приключения оставим до весны – а она не за горами", – утешил Чистяков.