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Гороскоп

Совет на выходные, 21-22 июля 2018 года

Фото:Петр Козлов/Dni.Ru
Этот уик-энд создан для того, чтобы радоваться и наслаждаться жизнью. Но самое важное – стоит не забывать о благодарности за все, что мы имеем. 
прочитано 301 раз

Многие из нас не склонны задумываться, что многие вещи, которые для нас привычны и воспринимаются как само собой разумеющееся, для кого-то являются мечтой. Мы банально перестаем замечать то хорошее, что есть в нашей жизни и тем самым, по сути, обкрадываем сами себя.

"В эти дни намеренно постарайтесь отмечать для себя хорошие и приятные моменты вашей жизни, будь то какие-то достаточно крупные события или приятные бытовые мелочи. Даже если в вашей жизни происходит что-то не слишком приятное, это не отменяет того, что вокруг есть множество вещей, которые стоит заметить, порадоваться и поблагодарить за это какого-то другого человека, Вселенную или высшие силы", – советует синхролог-консультант Наталья Ковалева.

Самое простое, что вы можете сделать в эти дни – общаясь с другими людьми, выражать им свою благодарность за какие-то пусть даже очень простые вещи. Состояние благодарности не только приятно само по себе и дарит нам крылья, оно волшебным образом делает так, чтобы таких поводов для благодарности становилось все больше и больше.

20 июля 2018, 13:13

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