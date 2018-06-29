Совет на выходные, 30 июня – 1 июля 2018 года

В эти выходные важно обратить внимание на то, чтобы в жизни не разросся и не активизировался бардак в самом широком смысле этого слова. Принять решение куда-то поехать, встать с утра и резко передумать, взращивать идею и, психанув, бросить ее – вот как не должен выглядеть ваш выходной день.



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