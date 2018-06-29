Совет на выходные, 30 июня – 1 июля 2018 года
"Речь идет не о спонтанности или
творческом беспорядке. Если вы в принципе не склонны строить планы на выходные,
а предпочитаете проснуться, потянуться и лишь потом решить, чего именно хочет душенька
сегодня, то это абсолютно нормально. Важно, чтобы беспорядок не стал проблемой
или причиной нервного срыва", – пояснила Dni.Ru синхролог-консультант Наталья Ковалева.
С повышенным вниманием стоит отнестись к сфере ресурсов, например, к финансам и времени. Очень плохой идеей будет сорить деньгами, имея весьма слабое представление, сколько потратили. И, напротив, хорошо заняться наведением порядка в какой-то области. Процесс пройдет легче обычного и принесет пользу и удовлетворение.
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