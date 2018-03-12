Два полнолуния обернутся бедой для россиян

Март 2018 года отмечен редким событием. Он как бы "зажат" в коридоре между двумя полнолуниями, первое их которых состоялось 02.03.18 (в 03:52 мск), а второе намечено на 31.03.18 (в 15:38 мск). Такое явление астрономы называют голубой луной, и бывает оно один раз в два-три года, когда вместо 12 полных лун в течение года появляется 13-я.

"Однако, несмотря на красивое название, это явление достаточно опасное. Мы знаем, что при обычном полнолунии луна серьезно влияет на нас, усиливая хронические заболевания и обостряя проблемы. В это время мы совершаем необдуманные поступки, нас преследуют нехорошие мысли, часто случаются аварии и многое другое. Но март 2018 года в этом плане особенно трудный. И напряжение, как правило, сильнее всего ощущается в больших городах. Нужно попытаться не совершать необдуманные поступки, быть осторожнее на дорогах, по возможности перенести важные дела на апрель. Не стоит совершать сделок и крупных денежных операций", – советует читателям Dni.Ru астролог Таша Игошина.

Первое полнолуние произошло в знаке Девы, где оппозиционное Солнце находится в соединении с Нептуном в знаке Рыб и обычно усиливает тоску, печаль, желание уединиться, усугубляя недоразумения и недопонимания в партнерских отношениях, пояснила Таша Игошина. "Так как это будет пятница, рекомендую всем последовать биоритмам Венеры и посвятить это день себе и своему досугу, не особо перетруждаясь на работе. Попытайтесь доставить себе вечером удовольствие через релаксирующие процедуры в салонах красоты, СПА, услаждайте себя приятными гастрономическими изысками, мелкими безделушками, встречами с друзьями. Хорошо будет даже просто принять горячую ванну и поспать подольше", – советует астролог.

Второе полнолуние будет проходить в знаке Весы, где оппозиционное Солнце будет в соединении с ретроградным Меркурием в знаке Овна. Оно будет провоцировать нас на неверные решения и ошибки. "Так как это будет суббота (день Сатурна), посвятите ее своей семье, дому, сделайте генеральной уборку. А лучше выехать на природу, медитировать, созерцать и молчать. Дайте себе возможность полноценно отдохнуть", – говорит эксперт.

Главная рекомендация Таши Игошиной - попытаться в эти дни быть максимально спокойными и уравновешенными, не поддаваться на провокации со стороны, не идти на поводу у социума, который в этот период не будет отличаться добротой и пониманием. Лучше сохранять трезвое мышление и беречь свое здоровье.

В следующий раз такое явление будет наблюдаться в октябре 2020 года.