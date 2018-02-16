Совет на выходные, 17-18 февраля 2018 года
Важно понять, в чем обучающий момент ситуации и что именно вы должны сделать для ее разрешения. Причем урегулировать проблему нужно не каким-то уже известным способом, а совершенно по-новому. Только так вы сможете с ней справиться.
Хорошая новость в том, что какой бы неприятной ни казалась проблема, серьезной опасности она не несет. "Жестко поругались с мужем? Даже если в пылу ссоры было произнесено слово "развод", вряд ли это произойдет, тем более в ближайшее время. Узнали о проблемах со здоровьем? Не паникуйте, а подумайте, что могло к этому привести. Возможно, вы просто игнорируете нужды вашего тела и происходящее – не более чем сигнал, что о своем организме надо заботиться. Если вы этот сигнал воспримете и измените свое поведение, то результат не замедлит проявиться и все наладится", – успокаивает синхролог-консультант Наталья Ковалева.
По ее словам, особенно важно обратить внимание на свои взаимоотношения с семьей, а также найти ответы на все вопросы, касающиеся недвижимости.
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