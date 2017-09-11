Как вспышки на Солнце влияют на организм

Российские ученые продолжают рассказывать, как вспышки на Солнце влияют на людей. По словам одного из экспертов, последствия этого явления у всех людей будут разными.

Как заявил глава Научно-исследовательского института ядерной физики им. Д.В. Скобельцына МГУ им. М.В. Ломоносова (НИИЯФ МГУ) Михаил Панасюк, вспышки на Солнце определенным образом воздействуют на организм человека, но все очень индивидуально. "Все зависит от тела конкретного человека. Кто-то будет испытывать головную боль, а кто-то нет", – цитирует эксперта РИА Новости.

Ученый пояснил, почему это происходит. "Наше тело представляет собой воду – вода проводимая, если идут изменения в электромагнитном поле, то внутри нас что-то должно происходить", – пояснил Панасюк.

Напомним, 6 сентября на Солнце произошла вспышка, которая была признана самой мощной за последние 12 лет. Солнечное пятно осталось активным до 8 сентября, и за первой последовали еще три средние и одна сильная вспышка.

Ученые заявили, что это явление может отрицательно сказаться на здоровье человека. В частности, последующие несколько дней метеозависимые люди могут чувствовать недомогание. Также возможно осложнение хронических заболеваний.

Кроме того, ученые предсказывали сложную ситуацию на дорогах во второй половине 8 сентября. Они говорили, что возможно большое количество смертельных ДТП и рекомендовали водителям быть аккуратнее.