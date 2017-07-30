Гороскоп здоровья на август 2017 года

В этом месяце будут сразу два затмения – 7 и 21 августа, которые неизбежно отразятся на самочувствии людей. Кому нужно быть особенно внимательными к своему здоровью, Dni.Ru рассказала астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Юлия Самоделова.

ОВЕН

У Овнов могут возникнуть заболевания верхних дыхательных путей с непонятными симптомами: то есть, то нет. Не запускайте себя, лечите простуду. В последних числах месяца нужно поберечь себя тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

ТЕЛЕЦ

Тельцам нужно быть умереннее. Это касается не только еды и питья, но и движения. Избыточные нагрузки на сердечно-сосудистую систему и костно-мышечный аппарат тоже могут быть вредны.

БЛИЗНЕЦЫ

Самым слабым местом у Близнецов будет мочеполовая система, в частности, почки. Не следует поднимать большие тяжести. Может образоваться позвоночная грыжа в поясничной области. Тем, кто страдает заболеваниями желудка, прописана строгая диета.

РАК

У Раков весь август повышен риск получить травму, причем часто в самых невероятных и глупых ситуациях. Кроме того, было бы полезно провести диагностику состояния позвоночника.

ЛЕВ

У Львов в августе может быть плохое самочувствие. А поскольку у многих из них в этом месяце День рождения, лучше постараться отлежаться и восстановить силы для нового года жизни. Скорее всего это не начало заболевания, а простая усталость.

ДЕВА

Вблизи затмений, которые будут 7 и 21 августа, нужно быть внимательными к своему здоровью тем представителям вашего знака, которые страдают хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистыми или почечной недостаточностью.

ВЕСЫ

Здоровье для представителей знака Весы не вызывает никаких опасений. С ним будет все в полном порядке.

СКОРПИОН

Проблемы, которые в этом месяце могут вдруг потревожить представителей вашего знака, скорее всего имеют психосоматическое происхождение.

СТРЕЛЕЦ

В отношении здоровья месяц более благоприятен для мужчин. У представительниц слабого пола могут быть проблемы с детородными органами и молочными железами.

КОЗЕРОГ

Здоровье Козерогов в последний летний месяц будет в полном порядке. Хотя они все равно будут беспокоиться и пытаться у себя найти какое-нибудь заболевание.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям нужно принимать меры, чтобы не простудиться. Не сидите на холодном песке и камнях, не купайтесь, если вода откровенно холодная. В жару не пейте ледяные напитки.

РЫБЫ

Весь месяц для представителей знака Рыбы сохраняется опасность сердечно-сосудистых заболеваний. Затмения 7 и 21 августа только усугубляют эту ситуацию, создавая риск возникновения инфарктов и инсультов. Постарайтесь не нервничать и не напрягайтесь физически.