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Крюков с женой покинут Россию

Константин Крюков. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Популярного российского актера Константина Крюкова в ближайшие годы ждет напряженная, но плодотворна работа и заметный успех. Гадалка Кажетта Ахмеджанова увидела по картам, что в следующем году он примет участие в большом кинопроекте, который будет иметь коммерческий успех и принесет Констанину солидный доход.
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По ее словам, новая работа закрепит за ним репутацию талантливого актера.

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"Как и у всякого успешного человека, у Крюкова есть недоброжелатели. Это его коллеги по цеху, зависть которых может заметно навредить Константину. Я советую ему научиться держать удар, возможно найти защитный амулет, иначе многие планы актера не смогут осуществиться. Сейчас у племянника Федора Бондарчука не самый простой период, это связано с его внутренними переживаниями. Ему свойственны как муки творчества, так и постоянные поиски себя. Актер подумывает о том, чтобы попробовать себя в какой-то новой сфере шоу-бизнеса, например – стать ведущим", – рассказала ясновидящая порталу Dni.Ru.

Что касается семейной жизни, то, по словам Кажетты, Крюков женился удачно и по большой любви. "Это как раз тот случай, когда супруги по-настоящему подходят друг другу, редко конфликтуют, и никогда не скучают в отношениях. Вижу, что в течение этого года семья планирует приобрести недвижимость и переехать в новое жилище: эти планы обязательно осуществятся. Детей у Крюкова я больше не вижу, но зато со своей дочерью Юлией он всегда будет в прекрасных отношениях, и она всегда будет радовать его своими успехами", – добавила она.

3 июня 2017, 12:19
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