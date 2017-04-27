Актер Крюков рассказал о расставании с супругой

Константин Крюков признался, что перед тем, как сделать предложение возлюбленной, он всем видом показывал, что разговор будет тяжелый. Они даже ссорились по дороге в ресторан, и Алина думала, что все кончится расставанием.

Актер и представитель семьи Бондарчук Константин Крюков редко дает интервью. Артист довольно скуп в общении с представителями СМИ, о личной жизни он практически не говорит. Именно поэтому каждую беседу с ним репортеры расценивают как подарок судьбы. Со стороны кажется, что Константин романтик – он обладатель кудрявых волос и легкой улыбки. Но таковым сам Крюков себя не считает. "Я циник. Моя любимая комедия – это "Пес-призрак: Путь самурая" Джима Джармуша. Люблю черный и интеллектуальный юмор", – заявил актер.

Даже для жены Алины Константин не устраивает сюрпризов. "В этом плане я бездарный человек. Иногда мне удается удивлять Алину, но это не столько романтично, сколько неожиданно", – отметил актер.

Он рассказал, что даже предложение руки и сердца было сопряжено с нервозностью и игрой на грани фола. "Когда я делал ей предложение шесть лет назад, то всем своим видом показывал, что разговор будет тяжелый. Мы ссорились по дороге в ресторан, она думала, что все кончится расставанием. В итоге я преподнес ей кольцо", – цитирует Крюкова Starhit.

Публикация от Konstantin Krukov (@kkrukov) Янв 30 2017 в 9:21 PST

В начале романа Константин и Алина часто спорили. Это касалось даже самых простых вещей. В итоге, спустя пару лет притирка завершилась, и теперь они живут спокойно. "Я точно знаю, в каких вопросах пойду на компромисс. Например, мне совершенно неважно, за каким столиком сидеть в ресторане, а вот у Алины на этом пунктик – она всегда сама выбирает место. Я люблю путешествовать, но страну, куда едем, предлагает жена. А вот она уступает мне в том, что надо есть, как работать", – рассказал актер.

Крюков отметил, что он совсем не герой-любовник. Артист раскрыл свои негативные стороны: "Во-первых, я зануда, и это факт, подтвержденный женой и друзьями. Во-вторых, я не могу с ходу принять решение: мне нужно все тщательно обдумать. Если сталкиваюсь с проблемой, то следую принципу – сначала надо переспать ночушку, а потом действовать либо обождать. Многие неприятности со временем сами рассасываются".