Новая любовь Андрея Соколова

В списке жизненных приоритетов Андрея Соколова на первом месте всегда карьера, а семья для него не столь важна, уверена ясновидящая Галина Янко. По ее словам, артиста даже не пугает перспектива остаться одному. При этом в душе он большой романтик.

"Свое расставание с бывшей женой Андрей перенес весьма спокойно. У актера несколько ветреный характер и он может неожиданно охладеть к человеку, даже если был безумно влюблен, так и произошло с его женой Ольгой. Кроме того, в самой супруге его далеко не все утраивало, и отношения в течение длительного времени были довольно натянуты, он понимал, что рано или поздно им придется расстаться. Однако, к своей дочери Софье актер очень привязан, у них превосходные отношения, он ее очень любит и намерен всегда быть рядом с ней", – рассказала Dni.Ru Янко.

"Сейчас Андрей не ищет отношений и полностью сфокусирован на своей карьере, уверена гадалка. – В ближайшие годы его ждет напряженная работа и много успешных ролей в театре. Однако, на личной жизни актера не стоит ставить крест. Я вижу, что после 60 лет в его жизни появится женщина. Она окажется значительно моложе артиста и у нее будет ребенок. Вспыхнут большие чувства, Андрей по-настоящему полюбит эту женщину и сразу поймет, что с ней он готов остепениться. Ее ребенка он примет как своего и обретет настоящее семейное счастье".





Напомним, о разводе Андрея Соколова представители СМИ узнали в 2015 году, хотя, как говорят, разрыв произошел годом ранее. Пока популярный актер упорно отмалчивался относительно перемены своего семейного статуса, светские хроникеры добрались до его бывшей супруги.

Она не стала ничего скрывать. "Да, мы уже не вместе. Я долго не смогла терпеть его измен, и дело дошло до развода. Забрала дочь и уехала. Теперь я – мать-одиночка и все начинаю заново…" – заявила в интервью бывшая супруга Андрея Соколова.