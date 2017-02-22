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Актер Андрей Соколов потерялся в лесу

Андрей Соколов. Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich
Актер Андрей Соколов потерялся в лесу. Артист с егерем пошли новыми тропами и сбились с пути.
прочитано 5769 раз

Популярный актер, звезда фильма "Маленькая Вера" Андрей Соколов предпочитает свободное время проводить на природе. "Прекрасное лекарство для релакса – природа. Кто-то заметил: "Время, проведенное на рыбалке, в счет жизни не идет". То же я сказал бы и об охоте. Это целая философия, отдельный образ жизни, а не поход за мясом. На охоте – как в бане: ни чинов, ни званий. И минуты действительно текут по-другому. Меняется восприятие окружающего мира: ты по-другому видишь, по-другому слышишь шорохи в лесу. А какая тишина звенящая после выстрела..." – рассказал актер, подчеркнув, что для него важно не добыть мясо, а почувствовать атмосферу и то, что ей сопутствует.

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Не раз Соколов терялся в лесу. Впервые это случилось, когда он поехал на БАМ. "Мы вдвоем с егерем пошли новыми тропами и сбились с пути. С собой кроме ружей только спички, соль и лук. Хорошо, что набрели на зимовье, где нашли сухари и крупы. Так что всего лишь оказалось уязвлено самолюбие моего многоопытного проводника, а на здоровье наше блуждание никак не повлияло", – сообщил Соколов.

По словам Андрея, он отнесся к инциденту как к приключению, а вот егерь – куда серьезнее. "Мобильных тогда не существовало, рация была проблемой, а глухомань кругом – нереальная. Но мы вышли на геологов, которые нас спасли. Да и погода стояла теплая – август", – отметил актер.

А несколько лет назад Соколов с приятелем заплутал в лесах Переславля-Залесского. Причем друг оказался бывалым охотником и местным, однако это делу не помогло. "Решив пробежаться по обнаруженным следам, не взяв с собой ничего – ни теплой одежды, ни спичек, ни воды (а зачем, раз всего на пять минут?), мы довольно бодро отдалились от остальных охотников и попытались сократить дорогу. Сократили так, что потом часов десять плутали по округе в летних накидках, а в ту ночь, как назло, пошел снег. Знаете, что крайне важно на охоте? Ружье, экипировка – да, но надежный человек рядом – вот без него никуда", – цитирует Андрея Соколова "Караван историй".

Автор: Наталья Аряева22 февраля 2017, 12:08

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