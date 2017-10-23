Гороскоп с 23 по 29 октября 2017 года

Неделя начинается на растущей Луне, что уже вселяет оптимизм. Наступает время надежд и новых свершений. Правда, на первой лунной фазе приступать к осуществлению замыслов все же преждевременно.

Для лучшей результативности гораздо больше подходит следующая неделя, считает эксперт из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.

ОВЕН

Типичным Овнам следует взять на заметку: наступившая неделя обещает быть очень многообещающей. Ее начало подойдет для любой интеллектуальной деятельности. Вся середина недели, со среды по пятницу, благоприятна для карьеры, профессиональных достижений. А выходные лучше всего провести с друзьями.

ТЕЛЕЦ

Начало недели вряд ли подойдет для решительных действий в любой области – повышен риск получить бытовую или производственную травму. Все изменится со среды – вы станете лидером по части достижений на интеллектуальном поприще. Не сбавляйте обороты и на выходные, а если предложат поработать, не отказывайтесь.

БЛИЗНЕЦЫ

Не самая лучшая неделя у типичных Близнецов. Хотя в самом ее начале вы еще можете добиться определенных результатов, если будете идти в ногу со своими товарищами. Зато в ее середине, начиная со среды, лучше уйти в тень и избегать любого риска. Если вы соскучились по приключениям, для них прекрасно подойдут выходные.

РАК

В первые дни наступившей недели Ракам придется изрядно потрудиться, хотя вы вряд ли дождетесь благодарности или хотя бы похвалы. Сейчас работа ради работы, а не за чины и награды. Середина недели благоприятна для коллективной деятельности. Если на выходных вам предложат экстремальный вид отдыха, лучше вежливо откажитесь.

ЛЕВ

Неделя начинается для вас благоприятно, вы можете проявить свою яркую творческую натуру во всей красе. Постарайтесь больше успеть в первые дни, потому что, возможно, уже со среды придется заниматься рутинными делами. Выходные проведите со своей половиной, а развлечение найдите сами.

ДЕВА

Вряд ли уже с понедельника вы сможете добиться высоких показателей на рабочем месте – в начале недели лучше заниматься домашними делами. С успехом справившись с ними, уже со среды вы можете преуспеть в творческих начинаниях, поэтому важные дела запланируйте на середину недели. А выходные лучше посвятить себе и своему здоровью.

ВЕСЫ

Неделя начнется для вас достаточно бодро, правда активность эта будет скорее интеллектуального, нежели физического плана. Отдохнуть в уютной домашней обстановке вы сможете в середине недели – от вас наконец-то все отстанут. Выходные можно посвятить праздничным мероприятиям или романтическим свиданиям.

СКОРПИОН

В первый же рабочий день недели вас могут обрадовать премиальными – хорошие показатели на решение материальных вопросов. Не избегайте физических нагрузок. Со среды по пятницу ожидается много встреч и перемещений по работе и просто так. Выходные дни разумнее провести дома, в окружении близких.

СТРЕЛЕЦ

На этой неделе среди любимчиков фортуны вы окажетесь на первом месте, если вам это, конечно, надо. В понедельник и вторник ваши лидерские качества будут неоспоримы – вы сможете взять бразды правления в свои руки. Уже в середине недели за свои труды вы получите заслуженное вознаграждение. Выходные проведите в дружеской компании.

КОЗЕРОГ

Не всегда все получается гладко даже у представителей такого упорного знака, как ваш. Вот и начало этой недели может не заладиться – лучше уступить место более удачливым товарищам. Все изменится со среды – вы почувствуете прилив сил, будто откроется второе дыхание. Активность не оставит вас и на выходных. Хорошее время для занятий спортом.

ВОДОЛЕЙ

Водолей считается самым дружелюбным знаком, и в начале этой недели вам представится возможность еще раз доказать эту нехитрую истину. В середине недели силы могут подвести вас, поэтому соизмеряйте нагрузки, не берите на себя слишком много. Зато на выходных будете чувствовать себя не в пример лучше.

РЫБЫ

С первого же дня наступившей недели вы выходите в передовики производства и берете первый приз в соревновании, поэтому не стоит долго раскачиваться и нежиться в постели. В среду силенок может поубавиться, но друзья обязательно вас поддержат. Выходные можно провести в расслабленном состоянии у себя дома.