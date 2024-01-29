Диетолог Дюваль: куриные яйца можно заменить другими продуктами

Иногда приходится отказываться от любимого угощения. Причины бывают разные.

Куриные яйца иногда становятся причиной сильнейшей аллергии. Ряд заболеваний внутренних органов также может быть причиной, по которой придется отказаться не только от самого продукта, но и от блюд и угощений, содержащих их. Диетолог Анжелика Дюваль рассказала, чем можно заменить яйца при выпечке или салатах, пишет Ридлайф.ру.

"Самой доступной альтернативой является "заменитель яйца“. Он продается в магазинах здорового питания", — пояснила специалист.

При приготовлении блинчиков или оладий рекомендуется использовать фруктовое пюре. Отлично для этой цели подойдет яблоко или банан. Для выпечки также можно использовать псиллум. По сути, это шелуха семян подорожника, которая измельчена до состояния муки. Для салатов вместо яиц рекомендовано использовать белую фасоль или авокадо.

При подборе альтернативы куриным яйцам важно помнить о возможных противопоказаниях и аллергических реакциях.