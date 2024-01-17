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Кому категорически запрещено нырять в прорубь на Крещение

Кому категорически запрещено нырять в прорубь на Крещение
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Для некоторых граждан традиционная зимняя забава может оказаться губительной. Врач перечислил тех, кому лучше остаться сухим и в одежде.

Православные христиане ежегодно 19 января празднуют одну из самых важных дат – Крещение Господне. По народной традиции, которая не закреплена ни в одной церковной книге, необходимо совершить омовение в ледяной воде. Якобы таким образом "смываются" грехи. При этом важно знать, что подобная процедура – огромный стресс для организма, напоминает телеканал "360".

есть люди, которым категорически запрещено купаться в ледяной воде. В противном случае, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", есть риск развития серьезнейших осложнений и даже летального исхода. Лучше остаться в одежде и не купаться в проруби людям, у которых имеется:

  • Хроническое заболевание.
  • Беременность на любом сроке.
  • Болезни сердечно-сосудистой системы.
  • Признаки респираторного заболевания.
  • Психиатрические диагнозы.


"Царьград" обращает внимание, что в ночь на 19 января ожидается похолодание в центральной части России. По этой причине важно, если все же решитесь искупаться, иметь при себе теплый халат, тапочки и теплое питье в термосе. Категорически запрещено употреблять алкоголь как до, так и после купания в ледяной воде.

17 января 2024, 06:44
Купание в проруби. Фото: © Victor Lisitsyn\Global Look Press/ www.globallookpress.com
Москва 24• Требует проверки

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