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Суббота 19 августа

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Назван популярный и при этом бесполезный способ борьбы со старением

Назван популярный и при этом бесполезный способ борьбы со старением
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Почему коллаген и гиалуроновая кислота могут быть неэффективными при борьбе с возрастными изменениями кожи, рассказала эксперт.

Существует множество способов замедлить процесс старения кожи. Некоторые из них действенные, а некоторые не приносят желаемого результата. При этом едва ли не все методы являются индивидуальными и требуют консультации со специалистами. Однако есть такие способы борьбы со старением, к которым прибегать не стоит никому, поскольку являются бесполезными для всех.

Врач-дерматовенеролог, косметолог Анна Кубаева рассказала о неэффективности биологически активных добавок (БАДов) в виде капсул коллагена при борьбе со старением кожи. Эксперт объяснила: коллаген не добирается до кожи, так как тратится на более приоритетные проблемы нашего организма. Гиалуроновая кислота в виде капсул тоже бесполезна по той же причине, добавила специалист.

По словам Кубаевой, справиться с возрастными изменениями кожи поможет инъекционная и аппаратная косметология. Об этом пишет "360".

Но некоторые люди предпочитают более радикальные способы – пластические операции. Однако, как говорят эксперты, такие вмешательства иногда вредят, поэтому их не следует делать ни в коем случае. Какие операции не нужны никому, писали "Дни.ру".

19 августа 2023, 22:07
Фото: Normann Hochheimer/CHROMORANGE/www.globallookpress.com
Газета.ru✓ Надежный источник

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Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

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