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Полюбить себя: как сделать это правильно?

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Марьям Махмудова

Марьям Махмудова

 Психогенетик. Подробнее - в "Телеграме".

Советы специалиста.

"Ты недостаточно хорош, докажи, что тебя можно любить", "Ты не дорос до этой работы",

"Ты делаешь недостаточно, чтобы тебя приняли". И еще миллион подобных мыслей, презрение к себе и постоянное невыносимое чувство, что с вами что-то не так. Знакомо?

Мы из кожи вон лезем, чтобы нас приняли, прикладываем неимоверные усилия, чтобы быть лучше, чем окружающие. Но в жизни всегда есть тот, кто опередил нас и во многом преуспел больше нашего. Мы не осознаем, что постоянное сравнение уничтожает нас, что когда мы сравниваем свое начало с чьей-то серединой, в нас просыпается всем недовольный внутренний критик. В итоге мы чувствуем себя несчастными и перестаем любить себя вовсе. Таким образом, мы постоянно наказываем себя: стоит выглянуть в этот мир и ошибиться хоть в чем-то, как мы сразу начинаем заниматься самобичеванием, постепенно разрушая себя.

Почему так происходит?

Потому что мы, люди, сами того не осознавая, живем в негативных предположениях. Нам привычнее находиться в негативном мышлении, особенно когда мы смотрим на себя и свои обстоятельства. Это привычка. Мы сделали себе установку на страдание и не замечаем позитивное. Как показывают исследования, любовь к себе и своей жизни моментально меняет опыт, ощущения от самой жизни и своей роли в ней: мы чувствуем удовлетворение, спокойную радость, мы уверены, что наша жизнь удалась и все идет по плану, живем в ладу с собой.

Это, конечно, то, ради чего стоит поработать над собой. Но как?

Как вырваться из бесконечного цикла самокритики, отчаяния и состояния тупика?

Полюбить себя. Любовь к себе — это начало любых отношений. Мир и гармония внутри нас ощущаются другими людьми, и они начинают тянуться к нам — это достигается только любовью к себе как к уникальному индивиду: "Я чувствую другого человека, понимаю его как себя, не осуждаю, не критикую, не превозношу, а принимаю. И тогда рядом со мной становится хорошо — тепло, светло и приятно".

Только через понимание себя можно изменить свое отношение к людям и получать удовольствие от общения. Только так можно стать привлекательным для того человека, который вам нравится, и построить надежные и долгосрочные отношения. Только так можно безошибочно найти себя в профессиональном плане и состояться в выбранной сфере. Любовь к себе — это первое, над чем мы работаем, когда хотим добиться успеха в любой сфере.

Это фундамент любой личности, но его невозможно создать за один день.

Если вы до сих пор не признавали себя, вам потребуется много усилий и времени, чтобы принять себя с открытым сердцем, проявлять к себе доброту, заботу и сочувствие, даже когда вы думаете, что вы в этом мире случайно, что вы безнадежны и от вас нет никакой пользы.

Как пишет доктор философии Брене Браун: "Страдания и чувство собственной неполноценности — часть общей человеческой природы, это то, через что проходит каждый из нас, а не то, что случается лишь со мной. Важно помнить, что наши несовершенства — это лишнее подтверждение того, что мы все в одной лодке. Неидеальные, но вместе".

Любить себя — это как сеять в своем подсознании правильные семена, чтобы то, что из них вырастет, радовало вас всю жизнь. Обычно мы заботимся о близких, о детях, любимых, друзьях, — всех, кто нам небезразличен. А вот о себе заботятся немногие. И тем самым скручивают свою спираль развития и отрезают в своей жизни возможность за возможностью.

Как запустить цепочку чудесных событий во всех сферах жизни?

Начать нужно с осознания того, что вы уникальная и неповторимая личность. Каждое событие в вашей жизни произошло в правильное время. Сегодняшний ВЫ созданы из кусочков пазла каждого дня. Все случилось так, как было нужно по определению, ведь Вселенная не ошибается.

В течение десяти дней начните вести дневник любви к себе: составьте список из 10 качеств, которые вы в себе любите.

Если в этот момент вы почувствуете неловкость или стыд, напомните себе, что делаете это не с целью показать себя лучше других. Вы просто хотите отметить то позитивное, что в вас есть. А хорошие черты есть у всех! Признайте свои позитивные стороны, порадуйтесь им и по-настоящему примите их. Запомните: любовь к себе основана на умении видеть сходство с другими и помнить, что у всех есть сильные стороны.

Будьте настолько добры к себе, чтобы замечать не только свои ошибки, но и даже самые маленькие успехи: "Если я люблю себя, я разрешаю себе замечать, что хорошего есть во мне, а не сосредотачиваюсь на своих минусах. Я вижу свои сильные стороны, не умаляю их и с достоинством признаю. Каждый день найдите время, чтобы искренне похвалить себя".

Когда мы хвалим себя, мы воздаем хвалу Вселенной. А когда мы восхваляем Вселенную, блага в нашей жизни приумножаются. Хваля себя, мы также хвалим наши гены, наши качества, которые достались нам благодаря нашим предкам. Их взрастила любовь и забота родителей, щедрость друзей, мудрость учителей и наша общая культура.

Одобрение наших хороших качеств — не что иное, как выражение благодарности за все, что построило нас как личность. Любовь к себе — это почтительное прославление всего сущего. "Если я не одобряю себя, я обесцениваю всех, кто за мной стоит. Поэтому одобрять себя — это моя обязанность"!

Теперь вы можете сделать выбор: самоуничтожение и мотивация из страха, ненависти, недостаточности или любовь и доброта к себе, мотивация из заботы. Сделайте выбор в пользу истинного пути, научитесь уважать себя, одобрять себя, сопереживать себе и быть себе любимым человеком.

Это просто ваш выбор: "С сегодняшнего дня — выбор в пользу счастья"!

3 февраля 2023, 06:28
Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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