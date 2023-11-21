ТОП-5 действенных способов для борьбы с осенней хандрой

Солнца становится меньше, за окном холоднее. Хочется спать и грустить. Рассказываем, как вернуть себя в ресурсное состояние.

Для поддержания здоровья, бодрости и позитивного настроения осенью не всегда следует сразу начинать пить таблетки и стимуляторы. Не исключено, что потребуется всего лишь небольшая трансформация привычек. Об этом сообщает Ридлайф.ру, перечисляя пять способов справиться с осенней хандрой:

1. Добавление в окружающее пространство цветов, улучшающих настроение. Это может быть оранжевый, золотой, желтый. Все они подсознательно возвращают нас в лето. Постарайтесь подобрать гардероб с преобладанием указанных оттенков. Разместите в интерьере цветовые акценты, избавив глаза от необходимости постоянно видеть серость.

2. Помогают расслабиться и улучшить настроение, особенно хмурым утром, подбор определенных ароматов. для пробуждения потребуется эфирное масло цитрусовых, корицы и мяты. перед сном же лучше подойдут ромашка, гардения и жасмин.

3. Свет. Естественного освещения не хватает, особенно в утренние и вечерние часы. Рекомендуется увеличить число источников света: расставить по квартире лампы, светильники, гирлянды.

4. Воздух. Зимой из-за активности отопительных приборов воздух в квартире или офисе может быть недостаточно увлажнен. Рекомендуется периодически проветривать, а также установить увлажнитель воздуха. Подобная практика поможет снизить ощущение сонливости.

5. Встречи с друзьями и родными. Социальная активность особенно необходима в период возможного наступления осенней хандры. Ощущение важности и нужности поможет сохранить оптимистичный настрой.







