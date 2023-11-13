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Понедельник 13 ноября

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Как пережить магнитную бурю: три совета от врача

Как пережить магнитную бурю: три совета от врача
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Каждый испытывал состояние, когда без объективных причин становится плохо: меняется давление, ощущается тошнота и повышенная тревожность. Подобные явления чаще всего происходят во время колебаний уровня геомагнитной активности. Как же пережить это сложное время?

К медикам все чаще обращаются люди, которые чувствуют ухудшение состояния во время магнитных бурь. Среди жалоб встречаются: тошнота, головокружение, ощущение повышенной тревожности, тяжесть в животе, дрожание рук и ног, а также сильная головная боль. Ситуация усугубляется, если имеется хроническое заболевание сердечно-сосудистой или дыхательной систем.

Врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала, что на магнитные бури, в первую очередь, в организме человека реагируют сосуды и надпочечники. Слова специалиста цитирует канал 360. В кровь человека в больших количествах попадает кортизол. Гормон стресса, в свою очередь, провоцирует озноб, раздражительность и головокружение.

Для того, чтобы снизить нагрузку на организм во время магнитных бурь, как пишет интернет-издание Vse42.ru, следует соблюдать следующие правила:

  1. Заменить кофе на травяной чай. Лучше всего, если напиток будет содержать куркуму, имбирь и мяту. Это поможет снизить тревожность и снять нагрузку на сосуды.
  2. Откажитесь от жирной пищи. Желчный пузырь и поджелудочная железа в таком случае не будут нагружены, что снизит ощущение тошноты и тяжести в животе.
  3. Откажитесь от употребления алкоголя и табака. Эти вредные привычки создают дополнительную нагрузку на нервную систему: ухудшается сон, настроение и снижается контроль эмоций.


Помните, при резком ухудшении состояния во время магнитных бурь, лучше сразу обратиться к врачу, а не заниматься самолечением.

13 ноября 2023, 03:57
Девушка в кафе быстрого питания. Фото: © Bulkin Sergey/ news.ru/ www.globallookpress.com
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