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Здоровье
Здоровые сосуды – здоровый организм!

Здоровые сосуды – здоровый организм!

По статистическим данным Минздрава РФ, сегодня в России наиболее частыми заболеваниями становятся хронические заболевания сосудов и вен, больше известные пациентам как варикоз. Однако мало кто знает, что эти патологии являются лишь верхушкой айсберга всего комплекса сосудистых нарушений, с которым сталкиваются врачи. Нужно помнить, что сосуды поддерживают здоровье организма на протяжении всей нашей жизни. И сами тоже нуждаются в поддержке, в том числе лекарственной.
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Что такое эндотелий и для чего он нужен?

Сердечно-сосудистая система играет важнейшую роль в жизнедеятельности всего организма. Кровеносные и лимфатические сосуды обеспечивают непрерывную циркуляцию крови и лимфы в теле человека, питая внутренние органы необходимыми полезными веществами и кислородом, а также выводя вредные шлаки и углекислый газ. Стенки наших сосудов имеют сложную структуру и состоят из трех оболочек.

Первая, внешняя оболочка, фиксирует сосуд и окружающие его ткани, создавая таким образом его относительную неподвижность. Состоит она из фиброзного биоматериала – соединительных, в основном, коллагеновых волокон. Средний слой состоит из мышечной ткани и отвечает за сужение и расширение сосудов – таким образом регулируется сила кровотока. И, наконец, третий, внутренний слой, состоит из клеток эндотелия. Именно от этого слоя зависит беспрепятственная доставка к внутренним органам и тканям необходимого количества полезных веществ, кислорода, лейкоцитов, синтез оксида азота и других активных веществ.

Эластичность, прочность и целостность эндотелия гарантирует стабильную работу кровеносной системы, а это является очень важным фактором высокого иммунитета, нормальной работы сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, правильного обмена веществ.

Факторы, способствующие заболеванию сосудов

Повреждения внутренней оболочки кровеносных и лимфатических сосудов или, так называемого эндотелия, приводят к опасным заболеваниям сердечно-сосудистой системы, гипертонии, легочной недостаточности, ишемической болезни сердца, диабету, инсульту, инфаркту и другим серьезным проблемам со здоровьем.

Более того, у 50% пациентов хронические заболевания вен протекают с сопутствующими заболеваниями: 29% страдают гипертонией, у 9% обнаружена хроническая сердечная недостаточность, а еще у 9% – сахарный диабет 2-го типа.

На развитие сердечно-сосудистых заболеваний могут повлиять множество факторов, в том числе наследственность, неправильное питание, злоупотребление спиртными напитками, малоподвижный образ жизни, возрастные изменения в организме, вирусные инфекции и многое другое.

Чтобы предупредить и замедлить развитие заболеваний сосудистой системы, необходимо поддерживать сосуды своего организма в тонусе: не пренебрегать физической активностью, вести здоровый образ жизни и принимать ангиопротекторы – лекарственные препараты, оказывающие благотворное действие на стенки сосудов и улучшающие микроциркуляцию крови в тканях тела.

Лечение и профилактика сосудистых заболеваний

Повреждения сосудов эпителия вызывают эндотелиальную дисфункцию, негативно влияющую на самые разные органы тела. Однако, по мнению заведующей кафедры неврологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, профессора Эллы Соловьевой, можно эффективно поддерживать свои сосуды с помощью ангиопротекторов.

По словам Соловьевой, для поддержки сосудов необходимо принимать ангиопротекторы в составе комплексной терапии, такие как "Ангионорм". Экстракт, входящий в состав этого препарата, получен из смеси лекарственного растительного сырья, и оказывает комплексное действие на сосудистую систему: укрепляет стенки сосудов, снижает воспаление и тромбообразование, улучшает микроциркуляцию.

"Ангионорм" принимают по 1 таблетке 3 раза в день курсом до трех недель. Профессор Соловьева отмечает хорошую переносимость препарата и его совместимость с другими препаратам. "Его можно применять в комплексной терапии сердечно-сосудистых нарушений", – добавила эксперт.

При медикаментозном лечении заболеваний сосудов врачи рекомендуют отдавать предпочтение именно таким комплексным препаратам, способным поддерживать тонус и структуру венозных сосудов, улучшать питание тканей, восстанавливать функциональную активность сосудов, снижать активность тромбоцитов и их тенденцию к слипанию, а также оказывать антиоксидантное действие, способствующее восстановлению функций эндотелия сосудов.

Фото: Michael Memminger/CHROMORANGE/Globallookpress.com
Автор: 9 января 2023, 10:32

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