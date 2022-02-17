Названы худшие по коронавирусу округа Подмосковья

Суточный прирост зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Московской области к четвергу составил 4065 человек. Соответствующие данные привел областной оперативный штаб по коронавирусу.

Больше всего заболевших среди округов Подмосковья выявили в Красногорске – 424 человека. За ним следуют Наро-Фоминский округ и Коломна с 280 и 269 инфицированными соответственно. На четвертом месте оказался Королев, где зафиксировали 247 новых случаев, а пятерку антилидеров по ковиду замыкает Пушкино с 235 зараженными, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".

Помимо них в число округов с наиболее неблагоприятной ситуацией попали Воскресенск и Балашиха, в каждом из которых выявили более 200 новых случаев COVID-19. Ни одного нового заболевания не выявили в Бронницах, Красноармейске, Молодежном, Протвино, Пущино и Рошали, передают "Вести Подмосковья".