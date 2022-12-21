"Кагоцел" и "Ингавирин": что эффективнее против ОРВИ и гриппа?

Пандемия коронавируса постепенно идет на спад – ежедневно все меньше людей заражаются COVID-19 и его штаммами. Сегодня можно с уверенностью сказать, что "корона" потеряла корону главной болезни мира. Однако расслабляться пока рано – ОРВИ и грипп никуда не делись, от них все еще массово страдают люди.



Так, по данным Роспотребнадзора, в прошлом эпидемическом сезоне на каждые 100 тысяч человек пришлось почти 15 пациентов с гриппом. Чтобы противостоять возбудителям вирусных инфекций и гриппа, активному человеку необходимо непрерывно поддерживать иммунитет на высоком уровне, иначе велик риск выпасть из рабочего графика в самый ответственный момент.



Отличным средством в этом деле являются иммуномодулирующие препараты. Они способны обеспечить организм комплексной противовирусной защитой, а также поддерживать высокий уровень интерферонов в крови. Конечно, применять их следует не только для профилактики, но и в период острой фазы сезонных заболеваний.

Важно помнить, что необходимый эффект для здоровья может обеспечить лишь то лекарство, которое соответствует определенным требованиям:

взаимодействует с разными типами вирусного возбудителя;

снижает выраженность симптомов заболевания уже с первых суток после начала лечения, что позволяет пациенту быстрее поправиться и вернуть работоспособность;

работает даже при запоздалом начале терапии, ведь большинство людей начинают лечение в первые двое суток;

имеет минимальное количество побочных эффектов и осложнений;

сокращает длительность заболевания;

взаимодействует с другими препаратами и дополняет их эффект;

безопасно для детей даже в раннем возрасте.

Попробуем разобраться в статье, соответствуют ли данным критериям два популярных препарата – "Кагоцел" и "Ингавирин", – для чего рассмотрим принцип их действия, определим отличия и, наконец, выберем, какое лекарственное средство лучше всего подходит для профилактики и лечения острой вирусной инфекции и гриппа.

"Кагоцел". Принцип действия и основные характеристики.

Данный медикамент необходим организму для синтеза альфа и бета интерферонов. Это специальные белки, которые не дают вирусам заразить здоровые клетки. Пока процесс распространения вируса в организме тормозится, Т-киллеры уничтожают уже зараженные клетки. Таким образом интерфероны формируют иммунный ответ на вирусную угрозу.

Препарат особенно эффективен против вирусов гриппа типов А и В, аденовирусов, РС-вирусов, вирусов парагриппа, возбудителей герпеса первого и второго типа. Вообще, это одно из редких лекарственных средств, которые начинают работать сразу после приема. Так, максимальная концентрация интерферонов в кишечнике наблюдается уже через четыре часа, а в крови — через 48 часов. А при курсовом приеме таблеток активизируется накопительный эффект препарата.

Медикамент эффективен даже при позднем начале терапии, если начать лечение максимум через четыре дня после проявления первых симптомов. Его можно принимать и в качестве профилактического средства за несколько недель до сезона простуды и ОРВИ, а также экстренно, сразу после контакта с заболевшим человеком.

"Ингавирин". Как действует и когда следует применять?

Препарат является противовирусным и противовоспалительным средством, активизирующим факторы врожденного иммунитета. В ходе исследований было доказано, что он повышает экспрессию рецептора интерферона IFNAR. Это значит, что после приема таблетки организм более чутко реагирует на появляющиеся интерфероны.

Производитель отмечает, что препарат активизирует синтез антивирусного белка МхА при заражении организма. Этот белок формирует ранний противовирусный ответ. Кроме того, лекарственное средство значительно снижает признаки патологических процессов в клетках, тормозит разрушение клеток и их заражение вирусом, а также воздействует на структуру клеток, способствует нормализации состава и морфологической картины в тканях, независимо от стадии заболевания.

Кроме того, по данным производителя, препарат не обладает мутагенным, иммунотоксическим, канцерогенным свойствами, не провоцирует аллергические реакции. Лекарство не влияет на репродуктивные функции и не вредит эмбриону.

Цены в аптеках.

По данным аптечных сервисов "Аптека.ру" и "009.рф", "Ингавирин" в среднем стоит:

90 мг 10 шт. капсулы – от 800 рублей;

30 мг/5 мл сироп 90 мл флакон – от 780 рублей;

60 мг 10 шт. капсулы – от 700 рублей.

У "Кагоцела" стоимость следующая:

12 мг 30 шт. таблетки – от 840 рублей;

12 мг 20 шт. таблетки – от 585 рублей;

12 мг 10 шт. таблетки – от 306 рублей.

Схема лечения гриппа с помощью "Кагоцела".

Для правильного расчета дозировки таблеток необходимо знать возраст пациента. Для лечения гриппа типов А и В взрослым следует принимать в первые два дня по две таблетки трижды в день. В следующие два дня дозировку сокращают до одной таблетки три раза в день. Всего за курс выпивают 18 таблеток.

Детям от трех до шести лет при лечении гриппа в первые два дня дают одну таблетку три раза в день, в последующие два дня по одной таблетке один раз в день. Для лечения гриппа типов А и В и ОРВИ детям с шести лет в первые несколько дней прописывают по одной таблетке трижды в день, в последующие два дня — одну таблетку дважды в день. Всего за четыре дня необходимо принять десять таблеток.

Для профилактики препарат применяют независимо от сезонности по следующей схеме: взрослым первые два дня по две таблетки в день, затем делают пятидневный перерыв и повторяют цикл, детям в первые два дня – по одной таблетке в день, затем перерыв пять дней и цикл повторяется снова.