Балашиха и Красногорск стали худшими округами Подмосковья по коронавирусу

За минувшую среду в Московской области было выявлено 768 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по коронавирусу.

Наибольший суточный прирост заражённых был зафиксирован в Балашихе – там инфекцию подхватили 96 человек. На втором месте по тяжести ситуации оказался Красногорск, где заразились 49 граждан. За ними следуют Солнечногорск и Королёв с 42 и 41 новыми случаями соответственно, передаёт сайт "Подмосковье сегодня".

Помимо них в списке антилидеров среди округов Подмосковья оказались Подольск (33 случая), Зарайск и Пушкино (по 32 случая в каждом), Химки (31 случай), Истра (30 случаев), Мытищи (28 случаев) и Дмитровский округ с 22 заболевшими, сообщают "Вести Подмосковья".



