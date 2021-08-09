Названы округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных COVID-19

За минувшее воскресенье в Московской области было выявлено 1487 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют данные областного оперштаба по коронавирусу.
Антилидером по напряжённости эпидемиологической обстановки Мытищи: там зафиксировали 164 случая заболевания ковидом. На втором месте оказался Одинцовский округ с 120 инфицированными. Тройку лидеров замыкает Раменское с 84 заражёнными. В антитоп-10 также вошли Балашиха, Ленинский округ, Химки, Чехов, Красногорск и Королёв, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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