Названы округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией

За минувшие сутки 2651 человек заразился коронавирусной инфекцией COVID-19 в Московской области. Об этом свидетельствуют данные областного оперативного штаба по коронавирусу.

Среди округов Подмосковья самая напряжённая ситуация наблюдалась в Одинцовском округе, где было выявлено 244 новых случая заболевания. За ним следует Балашиха с 228 инфицированных, а третье место заняли Люберцы – там вирус подхватил 191 человек. Помимо них сложная эпидемиологическая обстановка в Мытищах, Раменском округе, Солнечногорске и Ступино, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".