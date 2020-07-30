Украинец трижды заболел COVID-19

Житель Тернопольской области Украины трижды заболел коронавирусом COVID-19. Об этом рассказал глава управления здравоохранения региона Владимир Богайчук.

Богайчук отметил, что этот случай свидетельствует о том, что коронавирусом можно заразиться повторно. В общей сложности, новой инфекцией на Украине заразились 67597 человек. 37394 из них выздоровели, 1650 скончались.



