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Коронавирус
Коронавирус в России за сутки обнаружен у 6 760 человек

Коронавирус в России за сутки обнаружен у 6 760 человек

Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом опубликовал свежие данные о количестве инфицированных в России. За время эпидемии в нашей стране выявлено более 661 тысячи зараженных.
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Инфекцию за последние сутки обнаружили у 6 760 человек. Почти треть не имели симптомов заражения. За тот же период выздоровели 6 047 граждан, 147 пациентов скончались.

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В Москве за истекшие сутки коронавирус выявили у 662 человек, в области – у 317. На третьем месте по динамике распространения эпидемии находится Ханты-Мансийский автономный округ: там зафиксировано 266 зараженных за последние сутки. В Санкт-Петербурге – 258.

За время эпидемии коронавирусом в России заразились 661 165 человек. Выздоровели 428 978 пациентов, 9 683 скончались.

Мэр столицы Сергей Собянин высказался о вероятности второй волны коронавируса в Москве. По его мнению, она невозможна. Градоначальник не исключил небольшие отклонения в эпидемиологической ситуации, но полноценная вторая волна эпидемии в столице вряд ли будет, считает он.

Ситуация с коронавирусом в Москве продолжает улучшаться. Последнее время в городе устойчиво снижается ежесуточное число заболевших. Сейчас этот показатель находится на уровне начала апреля.

Роспотребнадзор провел пробное исследование на массовый иммунитет к коронавирусу. Тестирование проводилось в Санкт-Петербурге, Тюменской области и Хабаровском крае. Проверили около восьми тысяч человек.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более 10,4 миллиона человек. В США число инфицированных превысило 2,7 миллиона, более 1,3 миллиона случаев зафиксировано в Бразилии.

Автор: 2 июля 2020, 10:46 Источник: Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом

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