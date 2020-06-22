Обнаружена связь между группой крови и тяжестью заболевания коронавирусом

Ученые обнаружили взаимосвязь между группой крови и тяжестью заболевания коронавирусом COVID-19. Наибольший риск осложнений у обладателей второй, а наименьший – у носителей первой группы.
Врачи рекомендуют уделять больше внимания больным со второй группой крови – они нуждаются в особом присмотре. Специалистам не удалось выяснить, почему тяжесть заболевания зависит от группы крови.
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