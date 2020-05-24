107-летняя женщина победила коронавирус

В Иране 107-летняя женщина выздоровела после заражения коронавирусом. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на представителя университета медицинских наук в городе Шазенд Арака Ясера.
Состояние женщины оценивается как удовлетворительное. Ввиду возраста пациентка проведет еще несколько дней в больнице. За ней круглосуточно будут наблюдать медики.
По последним данным, в Иране инфекцию подхватили 133,5 тысячи человек. За весь период зафиксировано 7,4 тысячи летальных исходов. Выздоровели более 104 тысячи граждан.
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