107-летняя женщина победила коронавирус

В Иране 107-летняя женщина выздоровела после заражения коронавирусом. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на представителя университета медицинских наук в городе Шазенд Арака Ясера.

Состояние женщины оценивается как удовлетворительное. Ввиду возраста пациентка проведет еще несколько дней в больнице. За ней круглосуточно будут наблюдать медики.

По последним данным, в Иране инфекцию подхватили 133,5 тысячи человек. За весь период зафиксировано 7,4 тысячи летальных исходов. Выздоровели более 104 тысячи граждан.