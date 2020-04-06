Ученые выяснили звучание коронавируса

С момента появления коронавируса в заголовках мировых СМИ вокруг болезни ходило великое множество слухов, начиная от уровня заразности и заканчивая вопросом происхождения. В большинстве случаев неразбериха и отсутствие полной картины у обывателей способствовали более широкому распространению эпидемии.
Как показала практика, коронавирус оказался верен своему коварству даже в мелочах. Так, американские биологи из команды Маркуса Бюлера воспользовались наработками своих коллег из Массачусетского технологического института (MIT) и перевели естественные колебания белка короноподобного шипа на поверхности клетки коронавируса в музыку, передает "Российская газета".
"Это невероятно интересные и даже приятно успокаивающие звуки", – признался Маркус Бюлер.
У ученых получилась сложная композиция. Примечательно, что иллюстрирует она весьма страшный процесс – подобные колебания возникают в клетке коронавируса в тот момент, когда она при помощи белкового шипа атакует человеческую клетку и проникает в нее.
Напомним, последние новости наглядно демонстрируют, насколько страшной болезнью оказался коронавирус. Число заболевших успело перевалить за миллион, а счет погибших идет на десятки тысяч. Мировую экономику лихорадит, а отдельные страны одна за другой падают в воронку кризиса.
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