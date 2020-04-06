Ученые выяснили звучание коронавируса

Коронавирус, который погрузил весь мир в пучину кризиса и глобальной пандемии, претендует на звание одной из самых коварных болезней последних десятилетий. Как выяснили ученые, COVID-19 сохраняет это свое свойство даже в самых неочевидных мелочах.

прочитано 546 раз