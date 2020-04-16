Ждите летом: назван неожиданный переносчик коронавируса

Тополиный пух может стать новым переносчиком коронавируса в мире. Об этом заявила врач иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина.



Медик отметила, что это произойдет, если эпидемия COVID-19 не закончится к середине июня. Она напомнила, что обострение аллергических заболеваний органов дыхания бывает именно во время цветения растений.

Тополиный пух может стать активным переносчиком коронавируса в мире, передает Ura.ru. Логина полагает, что в этом году у аллергологов будет больше работы. Ведь многие россияне раньше уезжали на период цветения за рубеж, теперь же из-за пандемии коронавируса большинство останутся на родине.

Вместе с тем врач подчеркнула, что самоизоляция не сильно поможет, поскольку пыльца все равно попадает в дом через окна. В связи с этим вместо сеток она посоветовала вешать на них влажную ткань.

Напомним, коронавирус в мире распространился, появившись в уханьской лаборатории. Ее работник стал "нулевым пациентом". Изначально болезнь передалась человеку от летучей мыши. Китай стремился показать способности по выявлению и борьбе с вирусами на равных или даже перещеголять в этом плане США.