"Нулевой пациент": раскрыто происхождение коронавируса

Китай стремился показать способности страны по выявлению и борьбе с вирусами на равных или даже перещеголять в этом плане США. Работник местной лаборатории стал "нулевым пациентом", а потом вынес ее в массы, сообщает сайт "Комсомольская правда".
Один из источников американского телеканала
Fox News
обвинил Китай в "самой дорогой операции в истории по сокрытию улик", передает РИА ФАН. В свою очередь Пекин в ответ на обвинения заявил, что изначально придерживался открытой позиции.
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