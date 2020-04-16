"Нулевой пациент": раскрыто происхождение коронавируса

Коронавирус нового типа возник в Уханьской лаборатории. Изначально же болезнь передалась человеку от летучей мыши.

Китай стремился показать способности страны по выявлению и борьбе с вирусами на равных или даже перещеголять в этом плане США. Работник местной лаборатории стал "нулевым пациентом", а потом вынес ее в массы, сообщает сайт "Комсомольская правда".

Один из источников американского телеканала Fox News обвинил Китай в "самой дорогой операции в истории по сокрытию улик", передает РИА ФАН. В свою очередь Пекин в ответ на обвинения заявил, что изначально придерживался открытой позиции.



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