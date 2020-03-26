Пассажир летевшего из Москвы самолета заявил об инфицировании коронавирусом

Пассажир самолета, который летел рейсом Москва—Сургут, сообщил, что болен коронавирусом. Члены экипажа оперативно доложили информацию специалистам.
Сотрудники Роспотребнадзора обследовали людей после приземления лайнера. У мужчины, заявившего о своем инфицировании, отсутствовали симптомы COVID-19. При этом у некоторых пассажиров наблюдалась повышенная температура. Все они были направлены в инфекционную больницу, пишет Ura.ru.
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