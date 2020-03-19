Музыкантам запретили выступать в московском метро из-за коронавируса

Власти Москвы распорядились временно ограничить выступления артистов в столичном метро. Такие меры были приняты в связи с эпидемией коронавируса, сообщает RT.
В городском Департаменте транспорта также сообщили о приостановке экскурсий по подземке. Под ограничение попали и другие массовые мероприятия в метро. Кроме того, с 19 марта будет закрыт павильон МЦД на Киевском вокзале и Центр профессиональной ориентации на станции "Выставочная", пишет Kp.ru.
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