В Москве умерла пациентка с подозрением на коронавирус

В Москве скончалась 79-летняя женщина с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-2019. Она проходила лечение в инфекционной больнице №2, сообщает Meduza.
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