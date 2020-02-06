Названы самые полезные продукты для почек

Ученые считают, что одним из самых полезных продуктов для здоровья почек является свежая капуста. Ее употребление способствует выделению из органов вредных веществ, сообщает "Вечерняя Москва".

Стоит также обратить внимание на спаржу, в которой содержится достаточно высокая концентрация витаминов А и С. Хорошим выбором будут лук и чеснок, в которых есть флавоноиды: они помогут, среди прочего, – укрепить сосуды. Не менее полезными для почек будут клюква, тыква, арбуз и кресс-салат.