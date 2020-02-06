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Здоровье

Эпидемиолог оценил опасность коронавируса для россиян

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Доктор медицинских наук, эпидемиолог Михаил Фаворов уверен, что новый коронавирус из Китая 2019-nCoV практически безопасен для россиян. Риск заражения жителей страны снижается практически до нуля при соблюдении элементарных правил гигиены, сообщает РИА ФАН.

Фаворов пояснил, что распространителями коронавируса в Поднебесной являются не только люди, но и экзотические животные. Поэтому, по мнению врача, в Китае больше всего зараженных. Однако медик обратил вниманиена то, что для полной безопасности следует не приближаться к больным людям, а также мыть руки перед едой и после посещения туалета. 

Автор: 6 февраля 2020, 16:03

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