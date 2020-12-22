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В Норвегии от коронавируса умер моряк из России

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В порту Берген на западном побережье Норвегии встал рыболовый траулер "Ома" с российским экипажем на борту. У 18 из 34 моряков был обнаружен коронавирус, передает "Пятый канал". Тех, у кого диагноз не подтвердился, отправили в отель. Больным запретили покидать корабль. Один из россиян скончался.

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Автор: 22 декабря 2020, 11:50 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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