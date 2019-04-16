Впервые сердце напечатано на 3D-принтере
Орган размером около двух с половиной сантиметров создавался более трех часов. Специалисты уверены, что освоение новой технологии решит множество проблем, передает телеканал "360".
Раньше 3D-печать считалась невозможной из-за сложного строения человеческих органов. "Все сердца, которые были напечатаны до сих пор, насколько нам известно, были сделаны из синтетических материалов", – цитирует израильского аспиранта Надава Ноора ТВ Центр.
Благодаря новой технологии в будущем пациенту не придется ждать донорского органа – его напечатают прямо в больнице. Если эксперимент признают успешным, в ближайшие десять лет можно будет воссоздать для пересадки любой орган, пишет "Вечерняя Москва".
Отметим, что на 3D-принтере печатаются внутренние ткани и кожа, создаются уменьшенные, но работающие копии ушей и носов. Помимо врачей, так называемый биопринтинг пригодится косметологам и пластическим хирургам. Желание человека оставаться молодым и красивым сделает 3D-печать органов массовой.
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